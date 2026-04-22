Vreli kadrovi iz Kusturičinog filma ponovo su viralni na mrežama, i mnogi su mišljenja da je srpska glumica nadmašila Belučijevu.

Izvor: printscreen/instagram/filmudzepu

Sloboda Mićalović godinama unazad važi za jednu od najlepših srpskih glumica, a pre nekoliko godina našla se u istom kadru i Monikom Beluči - ženom čija je lepota ušla u legendu.

Vidi opis Sloboda namešta nemirni dekolte, a Monika je tugaljivo gleda: Vrela scena usijala mreže, a svi gledaju samo u Srpkinju Italijanska glumica Monika Beluči bila je gošća "FEST-a" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/Youtube/won magazine Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Youtube/Screenshot/ Movieclips Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/Screenshot/Movie Classic Trailers Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Tom Nicholson / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Podsetimo, njih dve spojio je Emir Kusturica "Na Mlečnom putu", a iako je od snimanja prošlo deset godina, na mrežama se i dan-danas pojave scene iz pomenutog ostvarenja.

Jedan od viralnijih snimaka koji je svojevremeno podelila i sama Sloboda Mićalović je trenutak kada namešta dekolte dok se Beluči češlja.

Izvor: printscreen/instagram/filmudzepu

Vreli kadrovi usijali su mreže, i gotovo da nema osobe koja nije hipnotisano gledala u lepu Srpkinju koja je uspela da zaseni čak i samu Moniku.

Inače, interesantno je da između dve umetnice nikada nije postojalo zavisti, niti ljubomore, te su i dan-danas dobre prijateljice i redovno komentarišu jedna drugoj fotografije na mrežama, a Beluči je u više navrata i otvoreno govorila koliko je oduševljena Slobodom.

Izvor: Filippo MONTEFORTE / AFP / Profimedia

Zanimljivo je i da su se, nakon viralnog snimka iz "Mlečnog puta", mnogi setili i scene sa same premijere, kada je Beluči očarano gledala u Mićalovićevu koja se na crvenom tepihu pojavila u fantastičnoj kreaciji koju je potpisala njena tetka, Verica Rakočević.

Sloboda je tada oduzimala dah u crnoj haljini i zlatnom jeleku.

Pogledajte još fotografija glumica:

Vidi opis Sloboda namešta nemirni dekolte, a Monika je tugaljivo gleda: Vrela scena usijala mreže, a svi gledaju samo u Srpkinju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ekaterina Chesnokova / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 7 7 / 7

(/MONDO)