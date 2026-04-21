Seka Aleksić očitala lekciju svešteniku koji je vređao malog Viktora koji hekla: Pobesnela i uputila mu brutalne reči

Seka Aleksić oglasila se nakon reči sveštenika koji je ponizio dečaka iz Jagodine koji hekla

Otac Stefan Rajčić izazvao je bes javnosti svojom objavom da "srpska tradicija nisu dečaci koji heklaju". Podsetimo, on je u svom statusu udario na malog Viktora Mitića iz Jagodine koji je stekao ogromne simpatije javnosti kada je odlučio da za svakog novog pratioca doda po još jednu petlju na "najvećem isheklanom ćilimu".

"Srpska tradicija nisu dečaci koji heklaju, sa 'Odri Hepbern' kapicama, zlatnim kajlama i barbi frizurama! Stop stvaranjima lažnih idola i uzora! Uzor nam mogu biti ona deca koja od najmanjih nogu cepaju drva, čuvaju krave i ovce, voze traktore, poste i pričešćuju se! Influenseri nikada!!! Nemojte nam nametati da je nešto natprosečno i uzorno kada nije!!! Još jedan marketinški trik, iza kojeg se nešto krije! U najmanju ruku rušenje ideala i razlike iza muškaraca i žena! Brisanje srpske tradicije, takođe", napisao je sveštenik Stefan Rajčić.

Međutim, njegove reči javnost je žestoko osudila, te ga je prekorio čak i sveštenik Predrag Popović.

Malog Viktora podržale su i pojedine slavne ličnosti poput Vojaža, a sada je u nejgovu odbranu stala i Seka Aleksić koja je ocu Radojčiću uputila brutalne reči.

"Kakvi smo kao ljudi, koliko smo puni gorčine, mržnje i nesreće, najbolje govori ono što je napisano. Ne ulazim u to ko je napisao, niti zašto, jer to nije poenta. Poenta je da smo zaboravili da budemo ljudi. Dobro nas Bog drži na zemlji koliko smo spremni da osudimo, povredimo i ponizimo nekoga samo zato što je drugačiji, nežniji, talentovaniji ili dovoljno hrabar da bude ono što jeste", napisala je besna Seka, pa nastavila:

"Pred Bogom smo svi jednaki. Niko od nas nema pravo da sudi drugome, da ga vredja, ismeva ili ponižava. Jer niko ne zna kakvu borbu neko vodi u sebi, koliko suza krije i koliko ga jedna ruzna rec moze zaboleti. Najlakše je osuditi. Najlakse je uperiti prst. Ali biti covek, imati razumevanje, toplinu i srce - to je mnogo teže. NE SUDITE DA VAM NE BUDE SUÐENO", napisala je pevačica.

Inače, sveštenik je u međuvremenu izbrisao spornu objavu tvrdeći da mu nije bila namera da uvredi dečaka, kao i da su njegove reči izvučene iz konteksta.

