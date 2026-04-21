Kristijan je svojevremeno tvrdio da mu je Sonja nudila da kupi njen stan, tada procijenjen na oko 100.000 eura

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Kristijan Golubović, svojevremeno je tokom učešća na "Farmi" šokirao javnost kada je u razgovoru sa cimerima ispričao kako je bio jako blizak prijatelj sa glumicom Sonjom Savić,koja je preminula prije 18 godina.

On je tad i naveo da mu je nudila da kupi njen stan za samo 1000 eura.

U razgovoru sa cimerkom Jelenom Milošević, poznatijom kao Balerina, Golubović je tad otkrio da su njih dvoje bili bliski prijatelji.

Vidi opis "Sonja Savić mu je nudila stan od 100.000 za 1.000e": Kristijan tvrdi da je od pokojne glumice dobio skupocjen poklon Sonja Savić isečak iz filma Una Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube / Diskos Official Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube / Delta video Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Printskrin, Youtube/Diskos Official Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips/Domaći filmovi i serije Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Printscreen Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Printscreen Br. slika: 10 10 / 10

Prisjećajući se tog perioda, ispričao je anegdotu koja je, prema njegovim riječima, najbolje oslikavala njenu nesvakidašnju velikodušnost.

Kristijan je tvrdio da mu je Sonja svojevremeno ponudila da kupi njen stan, tada procijenjen na oko 100.000 eura, za simboličnih 1.000 eura, uz mogućnost da ga koristi koliko god želi. Ova priča izazvala je veliko iznenađenje kod njegove sagovornice tad, dok Golubović nije precizirao da li je tu ponudu ikada prihvatio.

Nakon njene smrti, u javnosti su počeli da isplivavaju manje poznati detalji iz privatnog života ove umjetnice, uključujući i svjedočenja ljudi koji su joj bili bliski. Golubović je tom prilikom naglasio da njena darežljivost nije bila usmjerena samo ka njemu.

Kako je ispričao, Sonja je često darivala prijatelje, a on i danas čuva uspomene koje je od nje dobio. Ipak, jedan poklon posebno izdvaja.

"Poklonila mi je servis za ručavanje vredan 6.000 eura. Dok mi ga nije donijela, nikada u životu nisam vidio tako nešto – rekao je Golubović, ne krijući koliko mu taj gest i dalje znači."

Sonja je rođena u Čačku 1961. godine, a odrasla je i živjela u selu Donja Gorevnica. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umjetnosti, a neizbrisiv trag ostavila je u čak 60 filmografskih dijela. Preminula je u svom stanu u Beogradu.

Ubrzo je preminuo i Sonjin otac Milovan, a majka Mikaina Savić je željela da nakon svoje smrti cjelokupnu imovinu preda Gradu Čačku, čak je i 2011. godine potpisala protokol sa gradskim vlastima.

Nakon njene smrti 2018. godine, Čačak je cjelokupnu imovinu Sonje Savić, predao galeriji "Nadežda Petrović" na upravljanje.