Vil Smit javno isprozivao bivšu ženu: Vikao u kameru da mu je dosta, snimak obišao svijet brzinom munje (Video)

Vil Smit, glumac koji je prije nekoliko godina zbog žene Džejde Pinket Smit ošamario voditelja dodjele Oskara, konačno "dao otkaz"

Glumac Vil Smit je prije 4 godine, za samo par sekundi postao jedna od najomraženijih javnih ličnosti.

Svi pamtite trenutak kada se popeo na binu dodjele Oskara i ošamario komičara i prijatelja Krisa Roka, jer je napravio šalu o njegovoj ženi.

Kasnije je otkriveno da Vil Smit čak i nije u braku sa Džejdom,da su se rastali mjesecima prije toga, a javnost se obrušila na glumca kao nikada do sad.

Iako se izvinio za svoj postupak - nije mu oprošteno. Ipak, snimak koji se ponovo širi mrežama ga prikazuje u drugom svijetlu, što bi naši rekli - "došlo mu iz du*eta u glavu".

"Gotovo je, dajem otkaz", vikao je Vil u kameru, navodeći da je imao ozbiljan razgovor sa Džejdom, koja mu je rekla da "ne može da je učini srećnom".

Ipak, kako se navodi na društvenim mrežama, snimak datira od prije nekoliko godina, te nije poznato u kakvim su sada odnosima nakon svega što se izdešavalo između njih.

Pogledajte video u kojem joj govori da "nađe muškarca koji može":