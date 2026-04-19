"Videla sam i mnogo mlađe koleginice da sede na nastupu": Poznata pevačica stala u odbranu Vesne Zmijanac

Indira Radić dala je svoje mišljenje o snimku koji kruži mrežama.

Indira Radić osvrnula se na komentare na račun koleginice Vesne Zmijanac. Naime, mnogi su govorili kako bi Vesna trebalo da se penzioniše nakon što je isplivao snimak na kome sedi dok drži cigaretu na jednom nastupu

Ipak, Indira poštuje svačiji trud i smatra da i mlađe kolege isto sednu na nastupu da se odmore.

"To je njen vizuelni osećaj. Možda je ona umorna, ali videla sam i mnogo mlađe koleginice koje se odmaraju i sede", rekla je ona navela da je i ona sedela kada je slomila nogu.

"Izuzetno poštujem kada neko želi da radi. Neka svako nađe svoj balans", istakla je ona.

"Čula sam kolege da kažu da će se povući kada napune 50 godina da će završiti karijeru. Sada sam ja došla u te godine. Ako se dobro osećam, to je pokretačka snaga. Lepo je kada se energija razmenjuju između ljudi. To je posebno kada te dočekaju ljudi koji vole tvoje pesme", rekla je ona.