Počela svadba Meline Arnold i milionera: Sređivala se na jahti od 10.000.000, muž je ne ispušta iz ruku

Melina Džinović se danas, 18. aprila udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda u Monaku, a slavlje se nastavlja večeras u luksuznom hotelu u Portofinu

Nakon ceremonije građanskog vjenčanja u u luksuznom ambijentu kneževine Monako gdje je par zvanično sklopio brak, Melina i njen sada već suprug su se helikopterom zaputili za Portofino u Italiju, gdje će se nastaviti proslava svadbe.

Oni su u Portofino pristigli jahtom, luksuznim prolvilom koje je u milionerovom vlasništvu vrijednoj 10.000.000 eura.

Jahtu su napustili zajedno, a Melinu koja se sređivala na jahti, do hotela je izveo milioner.

Melina je za ovo, gala i glavno slavlje, ponijela i treću vjenčanicu.

Mlada i mladoženja su od jahte došetali do bašte restorana, gdje su ih sačekali gosti i aplaudirali im.

Ovo јe njen drugi brak, a svečana ceremoniјa održana јe u tamošnjoј opštini, daleko od očiјu јavnosti, u krugu naјbližih.

