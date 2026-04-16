Šakira na meti kritika zbog ovog snimka sa nastupa i izostanka empatije.

Izvor: Tiktok/__mrecords__

Pop zvezda Šakira, našla se na udaru kritika na društvenim mrežama nakon što je isplivao snimak s njenog prošlogodišnjeg nastupa u Meksiku, gde je ignorisala kamermana koji je pao ispred nje.

Snimak s koncerta koji je održala u Verakruzu ponovo je počeo da se deli na mrežama, prvenstveno mreži X, a pevačicu (49) kritikuju zbog ponašanja, i očito manjka empatije.

Na snimku se može videti dok prolazi kroz publiku kako bi došla do bine i započela nastup, a tom prilikom je ispred nje hodao kamerman koji ju je snimao. Uzevši u obzir da je hodao unazad, spotaknuo se i pao, a dok su drugi u okruženju pritekli u pomoć, pevačica ga je šokirano pogledala i potom prošla do bine.

Na mrežama su se nizale kritike zbog njenog ignorisanja čoveka u nevolji, te su tvrdili da je trebalo da zastane i proveri da li je dobro. Drugi su smatrali da bi njeno odlaganje izlaska na binu poremetilo celi nastup, te da je reakcija bila opravdana.

Vidi opis Kamerman se prosuo ispred nje, ona ga zaobišla kao kamen na putu: Šakira na meti kritika zbog poteza na koncertu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/ shakira Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram printscreen/ shakira Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram printscreen/ shakira Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen/ shakira Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram printscreen/ shakira Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: X/FeimM_ Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: X/@FeimM_ Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram/shakira Br. slika: 8 8 / 8

Samo jedna objava prikupila je više od 2,5 miliona pregleda i gomilu komentara.

Pevačica je koncert u Verakruzu održala u sklopu turneje "Las Mujeres Ya No Lloran". Prošlog meseca, Šakira je takođe pevala u Meksiku i to glavnom gradu gde je oborila rekord nakon što je njenom besplatnom koncertu prisustvovalo 400.000 ljudi.