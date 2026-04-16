"Stigla mi je naredba da idem u zatvor u Požarevac": Anji Mit policija nije oprostila, otkrila sa čim se suočila

Autor Jelena Sitarica
0

Anja Mit ispričala je urnebesnu situaciju kada joj je stigla kazna

Anji Mit policija nije oprostila, otkrila sa čim se suočila Izvor: Youtube/ SPORTCAST sa Stevom i Nevenom

Glumica Anja Mit nedavno je postala majka, a sada je otkrila detalje urnebesne situacije u kojoj se našla.

Ona je gostovala u emisiji "Ceca Show", a na pitanje da li su nekada prekoračili brzinu, i da li im je policija progledala kroz prste jer su poznati, glumica i ostali gosti su potvrdili da jesu.

Međutim, kako je potom otkrila, situacija se umalo završila neslavno.

"Jesam, ali mi oni nisu oprostili. Pisali su mi kaznu, pošto sam mijenjala adresu stigla mi je naredba da ću da idem u zatvor i to su me zvali pre 15 dana. Rekli su mi 10 dana u Požarevcu ili 10.000 dinara. Ja kažem: 'Požarevac'. I čujem tajac na telefonu. Ja sam mlada mama, ja želim da se naspavam - tako sam im rekla. Ali platila sam na kraju", ispričala je Anja kroz smijeh.

Podsjetite se i kako izgleda partner glumice:

Na ovu komičnu priču, pjevačica Ceca Ražnatović se nadovezala svojim nezaboravnim iskustvom i dala joj zlata vrijedan savjet:

"Pazi šta želiš, tako sam i ja govorila da mi je mjesec dana da se naspavam, oni su me tamo zaboravili. Pazi šta želiš".

(Blic.rs/MONDO)

