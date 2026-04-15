Prvo oglašavanje Nataše Šavije nakon što je Stefan Karić osuđen za nasilje: Plaši se za bezbjednost, poručila ovo

Zbog zadobijenih povreda Šavija je završila u bolnici sa višestrukim prelomima lica i imala dvije operacije oka.

Stefana Karića, rijaliti takmičara, Nataša Šavija je optužila da joj je 1. maja 2023. godine naneo teške tjelesne povrede. Sud je donio presudu kojom je Karić proglašen krivim, a izrečena mu je uslovna kazna zatvora u trajanju od tri godine, dok se ona sad kratko oglasila.

Šavija je istakla da ima bojazan za svoju bezbjednost.

- Neću da dajem izjave iz bezbjednosnih razloga - rekla je ona za "Blic".

Nataša Šavija je optužila Stefana Karića da joj je nanio teške tjelesne povrede, zbog čega je ona završila u bolnici sa višestrukim prelomima na licu. Nataša je imala dvije operacije oka kako bi uspjela da povrati stari fizički izgled

Šavija pričala: "Kapak mi je nepomičan"

- Deformisana sam za cio život! Ne znam da li će mi oko ikada izgledati kao prije. Kapak mi je nepomičan, a prije operacije je bilo još gore, nije se pomjerao ni kada sam prstom pokušavala da ga podignem. Moja porodica je doživjela još veći stres od mene. Uvijek sam bila jaka za sve što mi se dešavalo u životu - rekla je ona svojevremeno.

