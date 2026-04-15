Stefan Karić osuđen zbog prebijanja Nataše Šavije: Evo koliko iznosi zatvorska kazna posle 3 godine suđenja

Nataša Šavija je optužila bivšeg rijaliti učesnika Stefana Karića da joj je 1. maja 2023. godine nanio teške tjelesne povrede, što je pokrenulo sudski postupak koji je godina bio u fokusu javnosti.

Kako je ranije tokom procesa navedeno, Stefan Karić se u više navrata pojavljivao na ročištima, dok se Šavija u jednom periodu nije odazivala zakazanim suđenjima. U aprilu prošle godine, međutim, prvi put se pojavila pred sudom, nakon čega je postupak nastavljen.

Nakon sprovedenog postupka i ocjene dokaza, doneta je presuda kojom je Stefan Karić proglašen krivim i osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Kako Blic saznaje od izvora bliskog slučaju, odluka suda donijeta je nakon detaljne analize svih izvedenih dokaza i svedočenja, čime je okončan jedan od najpraćenijih rijaliti i sudskih procesa u javnosti.

Podsjetimo, Nataša Šavija je optužila Stefana Karića da joj je nanio teške tjelesne povrede zbog čega je ona završila u bolnici sa višestrukim prelomima na licu.

