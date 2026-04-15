Pjevača krvnički pretukla žena: "Djeca su vrištala dok sam je preklinjao da prestane"

Bosanski pjevač Al Dino otkriva traumatične trenutke porodičnog nasilja koje je doživio od bivše supruge, dok su djeca vrištala.

Bosanski pevač Al Dino prije nekoliko godina doživeo je porodično nasilje kada ga je bivša supruga pretukla.

Naime, Al Dino je jednom prilikom progovorio o bolnoj temi i tada otkrio da ga je tadašnja žena pretukla i to pred njihovom djecom.

"Ubila me kao vola u kupusu!"

- Te večeri sam normalno doveo sinove Arduani. Naš inače loš odnos, dodatno je eskalirao zato što Harun nije želeo da ide kod majke. Posle toga usledio je oštar verbalni sukob između nas dvoje, koji je ubrzo prerastao u fizički obračun. Arduana me je čupala za kosu i udarala, doslovno mogu da upotrijebim opis koji sam pročitao u nekom tekstu o nama: "Ubila me je kao vola u kupusu" - rekao je tada pjevač.

Pjevač preživeo pakao

Pjevač je opisao strašne scene iz porodičnog doma i naveo da su djeca vrištala i pokušavala da zaustave sukob.

- Nisam vaspitan da ikada i pomislim na to da fizički nasrnem na ženu, pa se zbog toga ni u jednom trenutku nisam branio. Ali, preklinjao sam Arduanu da stane, da se zaustavi i pokuša da se urazumi, ne zbog mene, već radi naše djece. Razdire me bol što su naši sinovi prisustvovali ovom za njih svakako traumatičnom događaju. Plašim se kako će se sve odraziti na njihov psihički razvoj. Nisam želeo da se branim kada je moja supruga nasrnula na mene, samo zbog načina na koji sam vaspitan i zbog naše djece - objasnio je Al Dino tada za Blic koji se nakon toga i razveo.

Nakon porodične drame, pjevač je okrenuo potpuno novi list. Sada živi mirnim i povučenim životom, a sudeći po njegovom Instagramu, veoma često putuje, a promenio je i imidž i ponovo je srećan u ljubavi.

