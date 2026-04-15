Razvela se Mina Sovtić: Ćerka Anice Dobre priznala da već 2 godine ne živi sa mužem, evo šta je dovelo do kraha

Mina Sovtić prvi put je otvoreno govorila o razvodu od Luke Nikolića. Glumica je istakla da joj je najvažnije da zbog ćerke Lune ostanu u dobrim odnosima.

Glumica Mina Sovtić razvela se od Luke Nikolića, svog dugogodišnjeg partnera i supruga, sa kojim je prije tri godine dobila ćerku Lunu. Vijest o kraju njihovog braka privukla je veliku pažnju javnosti, posebno nakon Mininog gostovanja u jednom podkastu, gdje je prvi put otvorenije govorila o promjenama u privatnom životu.

Njihova ljubavna priča trajala je godinama, još od školskih dana, a mnogi su ih smatrali jednim od najskladnijih parova na javnoj sceni.

Mina Sovtić i Luka Nikolić upoznali su se još tokom srednjoškolskih dana. Dok je ona kasnije krenula umjetničkim putem i izgradila glumačku karijeru, Luka je završio arhitekturu, ali se nije posvetio isključivo toj profesiji.

U jednom periodu radio je inženjerski posao i bavio se projektovanjem mašina za reciklažu, dok je danas usmjeren ka savremenim i tehnološki naprednim poslovima. Radi na razvoju video-igara kao 3D artist, a bavi se i 3D štampom.

"Dvije godine ne živimo zajedno"

Gostujući u podkastu "Podcast u pidžamama“, ćerka Anice Dobre govorila je o teškim trenucima kroz koje je prošla, otkrivši da je njenom braku došao kraj.

"Mi ne živimo zajedno već dvije godine, ali naravno, sa svješću da smo odrasli zajedno, nemam šta da kažem na to. Ne bih javno pričala o privatnom životu, negdje je najvažnija situacija, barem moj prioritet je da budemo u dobrim odnosima zbog Lune. Nije se desilo ništa ogromno, ništa toliko strašno, baš nam je prioritet ćerka. Toliko mi je drago da imam dijete i da je on otac, to je negdje i normalno. Kad si sa nekim toliko dugo zajedno, lijepo je imati nekog ko vas spaja."

"I dobro je što smo odrasli zajedno jer onda znamo jedno drugog do srži, znamo, načela oko odgajanja djeteta su nam ista, tu se u potpunosti razumijemo tako da je to u ovim ulogama koje sad imamo najvažnije. Sinhroni smo i nadovezujemo se, negdje mislim da je jako nezgodno, moj brat je dijete razvedenih roditelja, dosta sam pričala sa njim, dosta sam pričala sa njim i to mi je pomoglo."

"Idealna situacija ne postoji, pa čak ni kad su vam roditelji u braku, idealna situacija ne postoji tako da postoji mnogo odluka koje moraš da napraviš kada je dijete u pitanju, samo je važno da ih napraviš u korist djeteta. Evo sad u ovom trenutku, nadam se, da sam malo sazrela, treba vremena da prođeš kroz neke stvari i osjećanja, moraš da odboluješ neke stvari, ne postoji flaster za ovakve situacije", kazala je Mina Sovtić.