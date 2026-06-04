Bivši trener Karlosa Alkaraza, španski stručnjak Huan Karlos Ferero, mogao bi da postane trener Janika Sinera.

Izvor: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz ostvario je najveće uspjehe u karijeri zahvaljujući saradnji sa nekadašnjim teniserom Huanom Karlosom Fererom, ali oni više nisu u dobrim odnosima. Ferero je napustio Alkarazov tim, a u budućnosti bi mogao da postane trener Janika Sinera - što bi bila jedna od najvećih izdaja u svijetu tenisa.

Ferero je do prije nekoliko nedelja bio oštro protiv takvog scenarija, ali je sada sve bliži. Otkrio je to dok je analizirao dešavanja na ovogodišnjem Rolan Garosu, drugog grend slem turniru u sezoni. Neki od četvorice tenisera koji su stigli do polufinala prvi put će osvojiti grend slem titulu, a Ferero vjeruje da Siner ima potencijal da ih u narednom periodu osvoji još mnogo.

"Čudne stvari se dešavaju. Alkaraz nije ovde, koji bi bio favorit na šljaci, a Siner je ispao veoma rano. Za sve ostale, to je bio poziv na buđenje: otvorili su oči i shvatili da je ovo prilika života", rekao je Ferero za "larazon" i dodao da je ovo prilika za izazivače: "Pariz 2026. označava prekretnicu za izazivače, koji su shvatili da Siner nije nepobjediv".

Poseban osvrt Ferero je imao na dvojicu najboljih tensiera planete. Karlos Alkaraz nije nastupio na Rolan Garosu zbog povrede, a Janik Siner je veoma rano ispao sa takmičenja jer je imao ogormnih poblema sa vremenskim uslovima. Prethodnih godina Ferero je pripremao Alkaraza baš za mečeve protiv Sinera.

"To je situacija koju dobro poznajem: godinama sam trenirao Karlosa sa ciljem da pobijedi Janika. Drugim riječima, poboljšanja su bila posebno kalibrisana za Sinera", rekao je Ferero i dodao: "Poveo je sa 5-1 u trećem setu protiv Serundola, udarajući lopticu prelijepo, sa potpunom dominacijom. Onda je došao kolaps. Za razliku od Karlosa, koji je rođen u Mursiji, na jugu Španije. Ovde u Viljeni, često sam ga ostavljao duže na terenu tokom vrelih dana upravo da bih ga navikao na patnju tih temperatura. Karlos nikada ne odustaje, čak ni kada izgleda mrtav. Njegov način nastupa na terenu: agresivan, ali uvijek sa osmjehom. Video sam ga kako raste od 15. godine, dostižući nivoe za koje nisam mislio da su mogući. Sa njim ste imali stalni osjećaj da pišete istoriju ovog sporta. Za mene, Karlos je malo ispred: nešto kao 55-45".

Da li bi trenirao Janika Sinera?

Dugogodišnji rad sa Karlosom Alkarazom mogao bi da bude "zloupotrebljen". Nekadašnji španski teniser spreman je da preuzme kontrolu nad karijerom Janika Sinera - ukoliko stigne ponuda iz Italije, on će postati novi trener najboljeg igrača na planeti. To bi mogla da bude ogromna prednost, jer veoma dobro poznaje Alkaraza.

"Prije samo nekoliko mjeseci bih rekao ne: raskid sa Karlosom je bio previše skorašnji i nisam bio spreman. Ali danas, osjećajući se jačim, odgovaram: zašto da ne? Siner voli da vrijedno radi i spreman je na sve da bi ostao broj jedan. Sviđa mi se taj stav. Bilo bi divno trenirati ga", rekao je Ferero.

Da li bi Alkarazu zabranio da kupi jahtu?

Možda trenerske metode koje je imao do sada ne bi baš u potpunosti funkcionisale sa Janikom Sinerom. Huan Karlos Ferero tvrdi da je bio veoma strog prema Karlosu Alkarazu, kojem je od početka postavio jasna pravila i često ga gurao preko granica da bi se ostvarivali zacrtani iljevi.

"Od početka sam Karlosu nametnuo rigorozan trening i disciplinu. Mnogo puta sam ga gurao do njegovih granica. Držao sam ga prizemljenog. To je moj način rada i naš naporan rad se isplatio", istakao je Ferero.

Rikardo Pjati je izjavio da Karlos Alkaraz sa njim kao trenerom nikada ne bi kupio jahtu dugu devet metara, što je Fereru izvuklo osmjeh na lice. "U pravu je... Možda sam mu previše puta rekao ne, ali Karlos mi je bio porodica i tako odgajam svoju djecu", zaključio je nekadašnji teniser.