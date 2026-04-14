"Nije joj prvi put da lažno optužuje ljude": Kejti Peri reagovala posle skandaloznih tvrdnji o zlostavljanju glumice

Autor Dragana Tomašević
Pjevačica Kejti Peri našla se u centru skandala nakon što ju je poznata glumica optužila za se*sualno uznemiravanje koje se navodno odigralo prije 20 godina

Kejti Peri riješila je da odgovori na "opasne i nepromišljene laži" koje je navodno izrekla glumica Robi Rouz, i negirala tvrdnje da ju je se*sualno napala.

Glumica (40) je u objavi na društvenim mrežama tvrdila da se incident sa pjevačicom (41) dogodio u noćnom klubu u Melburnu dok je bila u svojim dvadesetim godinama.

Robi je dodala da joj je trebalo skoro dvije decenije da o tome javno progovori.

Predstavnik Kejti Peri je sada odgovorio na njene navode u izjavi za "Daily Mail".

"Optužbe koje Rubi Rouz širi na društvenim mrežama o Kejti Peri nisu samo kategorički netačne, već su i opasne, nepromišljene laži.

Gospođa Rouz ima dobro dokumentovanu istoriju iznošenja ozbiljnih javnih optužbi na društvenim mrežama protiv različitih pojedinaca, tvrdnji koje su oni koje je imenovala više puta negirali".

Šta je rekla Rubi Rouz?

Izlažući optužbe u objavi na Threads-u, Rubi je napisala:

"Kejti Peri me je se*sualno napala u noćnom klubu 'Spice Market' u Melburnu. Koga briga šta ona misli. Imala sam tek nešto više od 20 godina. Sada imam 40. Trebalo mi je skoro dvije decenije da ovo javno kažem.

Iako sam veoma zahvalna što sam doživjela dovoljno dugo da pronađem svoj glas, to samo pokazuje koliko su trauma i se*sualni napad snažno utiču. Hvala vam što me vidite".

Možda će vas zanimati

