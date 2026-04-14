Ubijen sin estradnog menadžera: Tijelo namješteno kao da je htio da skoči sa zgrade, pa uhapšeni počinioci

Ubijen sin estradnog menadžera: Tijelo namješteno kao da je htio da skoči sa zgrade, pa uhapšeni počinioci

Autor Jelena Sitarica
0

Sin muzičkog menadžera i producenta Ruždije Metanovića ubijen je u Sarajevu

Ubijen sin estradnog menadžera: Tijelo namješteno kao da je htio da skoči sa zgrade, pa uhapšeni poč Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Srajevu je juče ubijen Adnan, sin muzičkog menadžera i producenta Ruždije Metanovića. Sve se dogodilo u naselju Dobrinja.

Kako prenosi Avaz, a imaju saznanja iz MUP-a KS, građani su sumnjali da je riječ o samoubistvu, s obzirom da je tijelo pronađeno ispred zgrade i da je djelovalo kao da je skočio sa nje.

Ipak, kasnije su zbog ubistva uhapšene tri osobe i to N.P. (1999), A.Š. (2000) i D.Ć. (1993), sva trojica iz Sarajeva.

Podsjećamo, Ruždija Metanović je preminuo 2015. godine, a sarađivao je sa Tifom, pjevačem Bijelog Dugmeta.

hapšenje ubistvo Rudžija Metanović

