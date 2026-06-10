Srpski košarkaš Nikola Jović biće na spisku selektora Dušana Alimpijevića za mečeve protiv Švajcarske i BiH.

Izvor: MN Press

Košarkaška reprezentacija Srbije igraće tokom jula i avgusta veoma važne mečeve za plasman na Svjetsko prvenstvo. Nacionalni tim predvođen selektorom Dušanom Alimpijevićem gostuje Švajcarskoj 2. jula, a potom u 5. jula u Beogradu igra protiv Bosne i Hercegovine. Nikola Jokić će biti dio tima, a čini se da će i Nikola Jović nastupiti za reprezentaciju!

Kako prenosi "Meridian Sport", Nikola Jović će se priključiti nacionalnom timu za dva veoma važna meča u julskom prozoru. To su svakako dobre vijesti za Alimpijevića i srpsku košarku, iako je Jović promjenljivo igrao tokom ove sezone. Njegovu sezonu obilježili su promjene i različite uloge u timu - povremeno je igrao baš kao i prethodnih godina, a povremeno imao veoma malu minutažu u dresu Majamija.

Ipak, Jović je ogromno "pojačanje" za reprezentaciju u julskom prozoru. Tandem koji će na centarskim pozicijama oformiti sa Jokićem, jednim od najboljih igrača planete, trebalo bi da unese sigurnost u igru srpskog tima i da mu obezbijedi dvije veoma važne pobjede u kvalifikacijama.

Sa druge strane, čini se da će kapiten reprezentacije Bogdan Bogdanović propustiti okupljanje u julu i biti dio tima samo za mečeve u avgustu. Mečevi u avgustu biće u okviru druge faze kvalifikacija, kada se timovi iz ove grupe ukrste sa grupom u kojoj su Italija, Litvanija, Island i Velika Britanija.

Podsjećamo, Srbija je u dosadašnjem dijelu takmičenja pobijedila Švajcarsku (90:86) na svom parketu i Bosnu i Hercegovinu (74:72) na gostovanju, dok su protiv Turske upisana dva poraza - bilo je 82:78 u Beogradu i 94:86 u Istanbulu. Plsman u drugu fazu kvalifikacija nije sporan, jer će čak tri selekcije nastaviti takmičenje.