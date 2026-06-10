Priča se o Kilijanu Mbapeu na način na koji niko u francuskoj reprezentaciji ne želi - on ponajmanje.

Izvor: J.E.E / Sipa Press / Profimedia

Reprezentacija Francuske otputovala je u Sjedinjene Države na Svjetsko prvenstvo, a više nego ikad prije priča se o problemima oko Kilijana Mbapea (27). Dugogodišnji lider reprezentacije, prvak svijeta iz Rusije i vicešampion iz Katara doprinio je ovog proljeća haosu u Real Madridu, a sada se oko njega stvaraju kontroverze i u nacionalnom timu.

Prije svega, mnogi su primijetili da se vezista Ngolo Kante i Kilijan Mbape nisu pozdravili prošle nedjelje, na utakmici protiv Obale Slonovače. Prema nagađanjima navijača i na onome što je javno dostupno, taj sukob mogao bi da traje još od kraja marta, kada je Mbape insistirao da Kanteu bude skinuta kapitenska traka usred utakmice Francuske.

Bilo je to na utakmici protiv Kolumbije, kada je Kante dobio traku kao rođendanski poklon selektora Didijea Dešampa i ekipe, ali je Mbape tražio da je skine u 80. minutu, kada je zaigrao kao rezerva.

Dicen que puede ser porque Mbappé obligó a Kanté a quitarse el brazalete de capitán el día de su cumpleaños para que se lo dieran a él.



Vaya tipo jajajajajajajajaja.pic.twitter.com/i3S6m7tYyVhttps://t.co/nkrwKXT7GI — Iván (@IvaanBlanco26)June 5, 2026

Povrh toga, "L'Ekip" je objavio informaciju da je Usman Dembele, napadač i osvajač Zlatne lopte, na sastanku u svlačionici tražio od Mbapea da počne da igra odbranu. Prema istom izvoru, Dembele je htio od Mbapea da se aktivira kada ekipa igra presing, što je reaktiviralo polemike oko nezainteresovanosti Mbagpea da igra odbranu.

I to nije sve, jer je kontroverzu izazvao i Mbapeov odlazak iz tabora reprezentacije nesporedno poslije utakmice protiv Severne Irske u Lilu. On je iskoristio kratki odmor do polaska ekipe u SAD da ode do Madrida i da se vidi sa svojom djevojkom, španskom glumicom Ester Espozito.

Kylian et Ester aujourd’hui à Madrid ❤️

(C’est mignon il a un seul pauvre jour de repos : direct ✈️ pour être avec elle)pic.twitter.com/opsCwOiLhs — Sab Raconte (@SabRaconte)June 9, 2026

Mnogi su u tom potezu vidjeli Mbapeovu sebičnost i stavljanje privatnog života iznad obaveze prema nacionalnom timu. Ostaje da se vidi da li će se ove stvari odraziti i na njegovu igru i rezultate Francuske na Mundijalu.