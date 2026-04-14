"Još čekam da se pojaviš, brate moj": Darko Lazić podijelio emotivan snimak Dragana, ne miri se sa gubitkom

Poznati pjevač redovno objavljuje emotivne snimke i fotografije na društvenim mrežama.

Folker Darko Lazić i dalje se teško miri sa gubitkom brata Dragana, koji je 11. marta nastradao u teškoj saobraćajnoj nesreći. Tim povodom oglasio se na svom Instagram profilu, gdje je podijelio do sada neviđen snimak svog brata.

Na objavljenom crno-bijelom videu, Dragan je nasmijan sjedio u jednom lokalu u društvu prijatelja, što je dodatno dirnulo sve koji su vidjeli ovu emotivnu uspomenu.

"Još čekam da se pojaviš, brate moj... Ne mogu i nikada neću prihvatiti da te nema", napisao je on.

Darko objavio snimak pokojnog brata

Podsjetimo, partner Branke Lazić, Dragan Paunović otkrio je kako se oseća porodica nakon velikog gubitka.

"Nažalost, kako je - tako je. Velika je žalost i tragedija. Dragan je bio jedan izuzetno pozitivan dečko, pun energije i života. Znao je i u najtužnijim trenucima da razveseli čovjeka. Baš mi je žao. Šta da vam kažem... Branka se nekako bori, ali joj je najteže. To je nešto najgore što može da se desi. Podržavam je koliko god mogu, ali tu zapravo niko ne može mnogo da pomogne, mora da nauči da živi sa tim gubitkom. Tuga nikada neće proći, ali život mora dalje, i zbog unučića, i zbog Darka i snajke", rekao je Paunović.