Nakon što je Stanija nasrnula na Uroša, produkcija presjekla: Obezbjeđenje reagovalo, pa uslijedilo izbacivanje iz kuće

Nemila scena u Eliti 9 dogodila se u ranim jutarnjim časovima.

Izvor: printscreen/youtube/Zadruga Official

Danas je u ranim jutarnjim satima došlo do eskalacije sukoba između Stanije Dobrojević i Uroša Stanića, i to tako što je starleta fizički nasrnula na cimera.

Stanija i Uroš su se danima unazad svađali i vrijeđali, ali je njihov konflikt bio u granicama verbalnog - sve do danas.

Stanija je prvo krenula da ga udara gdje je stigla rukama, međutim, kada je Stanić pao na pod, ona je nastavila da ga šutira, i to u glavu, nekoliko puta.

Uroš je sve vrijeme zapomagao i dozivao pomoć, a kada su ih zadrugari razdvojili u kuću Odabranih je uletjelo obezbjeđenje.

Uroš udaljen iz kuće

Iako se Stanić čak nije ni branio uzvraćajući udarce, donijeta je odluka da upravo on bude taj koji će biti izbačen iz kuće. Njega je nekoliko momaka iz obezbjeđenja udaljilo iz kuće u kojoj je Stanija ostala, iako je starleta prekršila možda i najvažnije pravilo - nedozvoljeni fizički kontakt.

Mnogi smatraju da je produkcija "Elite 9" ovde pokazala da je Stanija Dobrojević zaštićena, te da pravila ne važe za sve, međutim, još uvijek nema zvaničnog oglašavanja produkcije o kazni koju bi starleta mogla da snosi budući da je u kući tolerancija na nasilje nulta, piše Srbija Danas.