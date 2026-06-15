Iranski Vrhovni savjet za nacionalnu bezbijednost saopštio je da su Teheran i Vašington finalizovali memorandum o razumijevanju kojim bi trebalo da bude okončan rat.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Iranski Vrhovni savjet za nacionalnu bezbijednost potvrdio je da su Iran i Sjedinjene Američke Države završili pregovore o memorandumu o razumijevanju kojim bi trebalo da bude okončan rat.

U saopštenju se navodi da će sve vojne operacije na više frontova, uključujući i one u Libanu, biti obustavljene "odmah i trajno" počev od nedelje uveče.

Prema pisanju medija, Vašington će istovremeno ukinuti i pomorsku blokadu Irana.

Pregovori o konačnom sporazumu tek slijede

Kako se navodi, razgovori o sveobuhvatnom konačnom sporazumu počeće tek nakon što druga strana ispuni obaveze predviđene okvirnim dogovorom.

Iranske vlasti zahvalile su Pakistanu i Kataru na posredovanju tokom pregovora.

Prema dostupnim informacijama, sporazum bi trebalo da bude potpisan 19. juna, nakon čega bi uslijedio period od 60 dana pregovora o iranskom nuklearnom programu i širem političkom sporazumu.

Potpisivanje zakazano u Švajcarskoj

Pakistanski zvaničnici saopštili su da će formalna ceremonija potpisivanja mirovnog sporazuma između SAD i Irana biti održana u petak u Ženevi.

Američki predsjednik Donald Tramp već se nalazi u Evropi zbog međunarodnih sastanaka, dok evropski lideri pozdravljaju najavljeni dogovor.

Britanski premijer Kir Starmer poručio je da podržava punu slobodu plovidbe kroz Ormuski moreuz i izrazio nadu da će sporazum dovesti do trajnog mira.

"Sada ćemo blisko sarađivati sa partnerima kako bismo podržali ovaj sporazum i osigurali da preraste u trajan i održiv mir", rekao je Starmer.

(Fox News/Mondo)