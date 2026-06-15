"Udajem se treći put": Glumica nakon dva razvoda staje na "ludi kamen", gradi kuću na selu sa partnerom

Nakon dva razvoda, glumica Jelena Jovičić pronašla je ljubav i planira venčanje.

Izvor: Instagram printscreen/dzajlina_dzovajcik

Glumica Jelena Jovičić nakon dva razvoda pronašla je svoju srodnu dušu. Ona je sada otkrila da planira da ozvaniči vezu i da se uda treći put.

Ona ističe da je srećna i da ima osećaj kao da je već u braku.

Pogledajte njihove fotografije:

"U ozbiljnoj sam vezi, kao u braku. Planiram, iskreno. Uživamo svaki dan u svemu. Zajedno radimo na toj kući na selu, to nam je zajednički plan bio. Oboma nam je bio san da napravimo kuću na selu i sada je tačno godinu dana kako smo počeli da je zidamo, kuća je završena", rekla je glumica u emisiji "Emotivno sa Drinom".

"Osećam se kao da imam 29 godina"

Podsetimo, glumica je nedavno govorila o novom partneru.

"Mislim da je danas ljude sramota da iskažu emocije i da pričaju o njima. Mene nikad nije bila sramota da priznam nešto lepo. Kako u poslu, i u prijateljstvu, tako i u tim nekim partnerskim odnosima. Volim da podelim nešto lepo, da dam ljudima motivaciju. Nikad nije kasno da čovek bude srećan. Ja stalno to napominjem. Eto, ja sad punim 49, ali se ne osećam tako, već kao da imam 29", rekla je Jelena tada kroz smeh potvrdivši da sada pored sebe ima čoveka sa kojim joj je lepo.

Pogledajte fotografije Jelene Jovičić:

Inače, nakon sedam godina zajedničkog života, Jelena i njen drugi suprug, Saša Vujisić, odlučili su da se raziđu i krenu različitim putevima, a glumica je odluku donela upravo na Svetog Jovana.