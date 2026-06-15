Skupština Glavnog grada konačno će održati sjednicu u četvrtak - 18. juna, tokom koje će odlučivati o imenovanju odbornika Preokreta Srđana Perića na funkciju predsjednika lokalnog parlamenta.

Izvor: Skupština glavnog grada

To je "Vijestima" potvrđeno nakon sastanaka šefova odborničkih klubova.

Kako je rečeno novinarima, osim imenovanja Perića neće raspravljati o drugim temama. Ta sjednica, rekli su, održaće se od 12 sati.

Partije unutar vladajuće većine imale su više sastanaka tokom kojih su pokušali da se dogovore oko kandidata za predsjednika gradskog parlamenta. Oni ni 10. juna nijesu mogli da postignu dogovor po tom pitanju, pišu Vijesti.

"Vijestima" je nezvanično rečeno i da će naredna sjednica morati da se zakaže u što ranijem roku, kako bi se raspravljalo o značajnim pitanjima za samo funkcionisanje grada.

Šef kluba odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Klikovac kazao je da je prinudna uprava štetna za Podgoricu. On je rekao da sastanku nijesu prisustvovali Pokret Evropa sad Demokrate i NSD da njihovo neprisustvo govori “da su željeli da sprovedu plan prinudne uprave”.

Pozvao ih je da dođu na sjednicu i podrže onaj model kako se Podgorica ne bi našla u krizi.

“Shvatio sam da postoje opravdani razlozi. Vjerujem da će opozicija podržati model Pokreta Preokreta”, kazao je Klikovac.

On je rekao da ne bi licitirao ko će kako glasati i naglasio da nema potrebe prejudicirati u ime bilo koje političke partije.

Klikovac je rekao da smo juče i prekjuče imali priliku da vidimo kontaminaciju političke scene.

Šef kluba odbornika DPS-a je rekao da nema informaciju koliko je potpisnika za kandidaturu Srđana Perića bilo, prenose Vijesti.

Odbornik Pokreta za Podgoricu Miloš Krstović rekao je da je kolegijum protekao u tehničkim stvarima i da je sjednica u četvrtak. Kazao je da će se PzPG o kandidaturi Perić izjasniti tokom sjednice, te da će tada javnost dobiti odgovore.

Odbornik Preokreta Srđan Perić poručio je da se SEP javno izjasnio, ali da Građanski pokret URA nije. On je kazao da će biti 20 potpisa “koliko ih je i formalno potrebno”.

“Ja ću sjutra i preksjutra formalno predati kandidaturu nadležnoj skupštinskoj službi”, dodao je.

Perić je naglasio da je model predstavljen bez uslovljavanja. On je kazao da “imaju još jednu izjavu podrške”.

Odgovarajući na pitanje novinara “Vijesti” da li pojavljivanje predstavnika PzPG na sastanku šefova odborničkih klubova vidi kao “indirektnu podršku za njegovu kandidaturu”, Perić kaže da to vidi kao odgovoran stav i odnos, javljaju Vijesti.

On je rekao da nema povratnu informaciju kako će taj klub glasati.

Sastanku je prisustvovao šef Demokratske narodne partije (DNP) Vladimir Bulatović koji nije želio da daje izjave medijima.

Borovinić Bojović je 26. maja podnijela ostavku na mjesto predsjednice Skupštine Glavnog grada.

Podgorički parlament nije zasijedao od 16. aprila.