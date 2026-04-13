logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Što sam više imala, sve me više mučilo": Čuvena Rubi zaludila region, postala baka sa 38, pa promijenila sve iz korjena

Autor Marina Cvetković
0

Isplivao nikad prije viđeni snimak glumice Barbare Mori, koju pamtimo po ulozi zlobnice Rubi.

"Što sam više imala, sve me više mučilo": Čuvena Rubi zaludila region, postala baka sa 38, pa promij Izvor: YouTube/ Anathsha / Instagram/ delamori

Meksička sapunica "Rubi" emitovana je 2004. godine kada je doživjela nevjerovatnu popularnost u regionu. Glavnu ulogu u seriji ponijela je glumica Barbara Mori koju je rola zlobnice vinula u zvijezde.

Lijepa glumica danas ima 48 godina, a sa 38 je prvi put postala baka. Njen Instagram prepun je fotografija kojima dokazuje da joj godine ne mogu ništa, a poznato je da se do sada nije podvrgla nijednoj plastičnoj operaciji.

Barbara je posvijetlila kosu, a u međuvremenu se posvetila nešto ozbiljnijim ulogama, ali i alternativnijem stilu života - poput joge i ajuverde. Voli da pozira u prirodnim izdanjima, s fanovima dijeli fotografije iz prirode, ali ne sakriva svoj privatni život. 

Pogledajte je danas:

Sada je isplivao snimak u kojem priča kroz šta je prošla na vrhuncu slave: 

"Kada sam bila na vrhuncu sa Rubi i novcem, i sa svim stvarima koje posao nosi i koje trebaju da vas čine srećnim... što sam više imala, to me više mučilo, jer ne uživaš u tome. Pala sam u veliku depresiju, sve sam više patila, sve me više boljelo. Sve sam doživjela kao teret."

Uloga čuvene Rubi je jedna od njenih najpoznatijih i ova rola donijela joj je nagradu za najbolju žensku ulogu magazina TV "Novelas". Međutim, poput Rubi, nije imala toliko sreće u ljubavi.

Od 2016. do 2017. bila je u braku sa glumcem Kentom Rejem Sigmanom (on je brat prelijepe glumice Stefani Sigman).

Brak nije dugo potrajao, kao ni njena veza sa političarem Serhijem Majerom sa kojim ima sina Serhija Majera Morija (21), koji je poput mame veoma mlad dobio ćerku.

Još njenih slika pronađite u galeriji:

Tagovi

rubi barbara mori

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

