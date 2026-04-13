"Što sam više imala, sve me više mučilo": Čuvena Rubi zaludila region, postala baka sa 38, pa promijenila sve iz korjena

Isplivao nikad prije viđeni snimak glumice Barbare Mori, koju pamtimo po ulozi zlobnice Rubi.

Meksička sapunica "Rubi" emitovana je 2004. godine kada je doživjela nevjerovatnu popularnost u regionu. Glavnu ulogu u seriji ponijela je glumica Barbara Mori koju je rola zlobnice vinula u zvijezde.

Lijepa glumica danas ima 48 godina, a sa 38 je prvi put postala baka. Njen Instagram prepun je fotografija kojima dokazuje da joj godine ne mogu ništa, a poznato je da se do sada nije podvrgla nijednoj plastičnoj operaciji.

Barbara je posvijetlila kosu, a u međuvremenu se posvetila nešto ozbiljnijim ulogama, ali i alternativnijem stilu života - poput joge i ajuverde. Voli da pozira u prirodnim izdanjima, s fanovima dijeli fotografije iz prirode, ali ne sakriva svoj privatni život.

"Kada sam bila na vrhuncu sa Rubi i novcem, i sa svim stvarima koje posao nosi i koje trebaju da vas čine srećnim... što sam više imala, to me više mučilo, jer ne uživaš u tome. Pala sam u veliku depresiju, sve sam više patila, sve me više boljelo. Sve sam doživjela kao teret."

Uloga čuvene Rubi je jedna od njenih najpoznatijih i ova rola donijela joj je nagradu za najbolju žensku ulogu magazina TV "Novelas". Međutim, poput Rubi, nije imala toliko sreće u ljubavi.

Od 2016. do 2017. bila je u braku sa glumcem Kentom Rejem Sigmanom (on je brat prelijepe glumice Stefani Sigman).

Brak nije dugo potrajao, kao ni njena veza sa političarem Serhijem Majerom sa kojim ima sina Serhija Majera Morija (21), koji je poput mame veoma mlad dobio ćerku.

