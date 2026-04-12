Ježi se na pomen njegovog imena, a on joj ostavio milione: Razveo se od pevačice, pa je debelo častio

Ben Aflek je učinio Dženifer Lopez bogatijom za milione dolara nakon što je predao ceo svoj udeo u njihovoj bivšoj kući u Beverli Hilsu.

Ben Aflek je navodno poklonio svojoj bivšoj supruzi Dženifer Lopez ceo svoj udeo u njihovoj vili vrednoj 60 miliona dolara i to potpuno besplatno, bez ikakvih troškova.

Bivši par je izmenio svoj sporazum o poravnanju imovine, koji pokazuje "prenos imovine između supružnika", prema TMZ-u. Dokument ne precizira tačnu prirodu prenosa, ali su u petak izvori bliski situaciji rekli medijima da je glumac dao Lopez ceo svoj udeo u imovini bez ikakvih troškova.

Bivši par je preduzeo nove pravne korake vezane za svoju imovinu nakon razvoda, a sudski dokumenti upućuju na to da je glumac prepustio svoj celokupni udeo u njihovoj vili na Beverli Hilsu.

Ben i Dženifer su vilu vrednu skoro 61 milion dolara kupili 2023. godien, a pokušavaju da je prodaju od 2024. godine, neposredno pre nego što je pevačica podnela zahtev za razvod.

Prema pravnim dokumentima, bivši par je bez velike medijske pozornosti izmenio svoj sporazum o podeli imovine, koji je prvobitno podnesen u januaru 2025. godine, kada je njihov razvod okončan.

Pre nekoliko dana su podneli zahtev za izmenu pojedinih stavki presude. Iako mnogi uslovi ostaju isti, u ažuriranom dokumentu stoji da će Lopez "biti isključivo odgovorna za sve troškove povezane sa bilo kojom budućom prodajom svog udela u rezidenciji Valingford, uključujući, ali ne ograničavajući se na, brokerske provizije, primenjive poreze, troškove zatvaranja i slično".

U dokumentima se takođe navodi da će u nekom trenutku doći do "prenosa vlasništva", ali nije jasno kada planiraju ponovno da oglase prodaju bivšeg doma.

Dženifer Lopez je sporazum potpisala 31. marta, a Aflek 1. aprila, što se tumači kao potvrda da se Aflek odrekao svog udela.

Izvori za TMZ navode da je glumac praktički prepustio svoj deo imanja bez naknade, ostavljajući Lopez da preuzme svu zaradu od prodaje.

Naježila se kad je čula njegovo ime

Pevačica Dženifer Lopez i bivša supruga Bena Afleka, postala je hit na društvenim mrežama zbog snimka s poslednjeg koncerta na kojem je momka iz publike izvela na binu.

Tokom nastupa u "Sizars palasu", Lopezova je kratak razgovor s obožavateljem pretvorila u Internet senzaciju zbog grimase koju je napravila čim je progovorio.

Pevačica ga je pitala kako se zove, a on je kratko odgovorio: "Ben".

"Uhhh", čulo se kako izgovara Lopezova, zbog čega je publika počela da joj se smeje.

