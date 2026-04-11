Ava Karabatić primljena u Urgentni centar sa povredama glave: Prijavila vjerenika za nasilje

Starleta Ava Karabatić (38) primljena je danas u Urgentni centar u Beogradu zbog vidnih povreda u predjelu glave i lica, pišu domaći mediji.

Starleta Ava Karabatić je u bolnicu dovezena sanitetskim vozilom, nakon čega joj je medicinsko osoblje konstatovalo povrede.

Karabatić je u bolnicu dovezena sanitetskim vozilom nakon čega joj je medicinsko osoblje konstatovalo povrede. Incidentu je, kako Telegraf saznaje od izvora upućenog u slučaj, prethodila verbalna rasprava između nje i njenog partnera L. Z. (35) nakon koje je navodno došlo i do fizičkog kontakta.

Prema navodima izvora, do sukoba je došlo u stanu u Beogradu, a L. Z, kako je Karabatić navodno izjavila, naneo joj je udarce rukama. O slučaju je obavještena policija, a Karabatićeva je, uz medicinsku dokumentaciju i povrednu listu, upućena da da izjavu u nadležnoj policijskoj stanici.

Ava nije odgovarala na pozive i poruke povodom ove situacije.

Otkrila vjerenika javnosti prošle godine

Podsjetimo, Ava se oglasila krajem decembra prošle godine, i istakla da njen vjerenik zaista postoji, iako je greškom podijelila fotku sa opisom gdje piše da je na istoj "izmišljeni AI partner".

"U tebi sam pronašla dom koji nisam znala da tražim" - napisala je Ava Karabatić u opisu objave, ali se ovdje nije zaustavila.

- Ako želiš da prilagodim sliku da izgledate realnije mogu promeniti pozadinu... Za**bavam se! Nadam se da je kroz ovaj primjer postalo jasnije koliko razvoj i primjena vještačke inteligencije sa sobom nose određene rizike i negativne posledice. Iako je moja priča realna i temelji se na stvarnom iskustvu, važno je naglasiti da je velik broj sadržaja generisanih uz pomoć vještačke inteligencije djelimično ili u potpunosti izmišljen, ali predstavljen na način koji ostavlja snažan dojam vjerodostojnosti. Takvi sadržaji ne utiču isključivo na međuljudske i ljubavne odnose, već mogu imati dalekosežne posledice i u znatno ozbiljnijim područjima, uključujući društvene, pravne, sigurnosne i etičke aspekte. Upravo zato nužno je razvijati kritičko razmišljanje, jasno definisane regulatorne okvire, te odgovornu i etičku primjenu tehnologije, kako bi se smjanjio potencijal za zloupotrebu i očuvalo povjerenje javnosti - dodala je Ava.

Ava je priložila i snimak kao dokaz i dodala:

- Vidim da je otišlo predaleko, pa da stanem tome na kraj. Kao šta vidite on postoji i zaista smo u vezi, tako da vas neću više zezati!

Inače, prje svega, Ava je predstavila svog dečka, tvrdeći da je njihova ljubavna priča počela još u fakultetskim danima u Zadru.

- Iako moj dečko nije za medijska pojavljivanja i ne voli se pokazivati, uspjela sam da ga nagovorim bar za jednu zajedničku sliku. Kako je život čudan... sudbina nas opet spoji - napisala je Ava Karabatić.

