"Nosila sam dvojke, a ostala je samo Petra": Jelisaveta Orašanin progovorila o gubitku bebe

Jelisaveta Orašanin dobila je dvoje djece u braku sa košarkašem Milošem Teodosićem, a jednom prilikom prisjetila se teških trenutka.

Glumica Jelisaveta Orašanin, supruga Miloša Teodosića, pričala je u emisiji Tanje Petrnek da se podvrgla vantelesnoj oplodnji, ali ni to nije prošlo bez muke.

"Petru sam dobila iz petog puta. Žene moraju da bude jake. Meni je taj period trajao godinu i po dana. Imala sam dva neuspješna pokušaja, na kraju pobačaj i prolazila sam kroz razne faze", ispričala je glumica.

Njihova ćerka Petra imala je i blizanca, ali se na kraju samo ona rodila.

"Vantjelesnu sam radila usputno. Snimanja i rad su bili jedini način da to preživim. Imala sam strah od neuspjeha. Ipak, nikad nisam klonula duhom. Na poslednjoj vantjelesnoj sam se malo i smirila, a imala sam saobraćajnu nesreću. Nosila sam dvojke, ali je ostala Petra", kaže Teodosić.

Sina Bogdana su dobili nešto više od godinu dana nakon rođenja ćerke.

"Kod mene je na kraju ispalo sve kako treba. S Bogdanom nisam znala da sam trudna tri mjeseca", ispričala je poznata glumica.

