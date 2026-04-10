logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nosila sam dvojke, a ostala je samo Petra": Jelisaveta Orašanin progovorila o gubitku bebe

"Nosila sam dvojke, a ostala je samo Petra": Jelisaveta Orašanin progovorila o gubitku bebe

Autor Dragana Tomašević
0

Jelisaveta Orašanin dobila je dvoje djece u braku sa košarkašem Milošem Teodosićem, a jednom prilikom prisjetila se teških trenutka.

Izvor: Instagram printscreen/ jagodenamagli

Glumica Jelisaveta Orašanin, supruga Miloša Teodosića, pričala je u emisiji Tanje Petrnek da se podvrgla vantelesnoj oplodnji, ali ni to nije prošlo bez muke.

"Petru sam dobila iz petog puta. Žene moraju da bude jake. Meni je taj period trajao godinu i po dana. Imala sam dva neuspješna pokušaja, na kraju pobačaj i prolazila sam kroz razne faze", ispričala je glumica.

Njihova ćerka Petra imala je i blizanca, ali se na kraju samo ona rodila.

"Vantjelesnu sam radila usputno. Snimanja i rad su bili jedini način da to preživim. Imala sam strah od neuspjeha. Ipak, nikad nisam klonula duhom. Na poslednjoj vantjelesnoj sam se malo i smirila, a imala sam saobraćajnu nesreću. Nosila sam dvojke, ali je ostala Petra", kaže Teodosić.

Sina Bogdana su dobili nešto više od godinu dana nakon rođenja ćerke.

"Kod mene je na kraju ispalo sve kako treba. S Bogdanom nisam znala da sam trudna tri mjeseca", ispričala je poznata glumica.

(Nova, MONDO)

Tagovi

jelisaveta orašanin beba gubitak

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

