"Koristio sam narkotike": Gagi Đogani prvi put o porocima, priznao da je samo razmišljao kako da nabavi još

Gagi Đogani, otvoreno je pričao o trenucima kada je bio u kandžama poroka.

Denser Gagi Đogani otkrio je da je koristio i kokain ali i heroin, kao i da su to bili njegovi najgori dani u životu, jer je jedino razmišljao kako da nabavi drogu.

Iako je prošao kroz veoma težak period, Đogani naglašava da je sve to sada iza njega.

- Ja sam koristio kokain. Sve ti se svodi na drogu, kako da je nabaviš, kako da preživiš taj dan i to je to. Ja nisam koristio teške droge, da ih ne sortiramo, ali ja sam koristio kokain i možda neke druge droge, ali uglavnom sam kokain. Jesam i heroin, ovo sad stvarno što pričam ovo nisam nikad pričao. To je mnogo teško. Heroin je najgori po pitanju droge. Dobro sam sve prošao, sve to je iza mene, živ sam zdrav sam, nemam nikakve tikove. Totalno sam staložen i miran - rekao je Gagi Đogani za "Hype".



"Imao sam turbulentan život"

Gagi Đogani je svojevremeno govorio o tome kako je u jednom trenutku izgubio sebe.

- Ja sam imao jako turbulentan život, znaju ljudi koji su gledali rijaliti kakav mi je život bio i ja svoju četrdesetu godinu kao da nisam živio. Bilo je teško, uvijek kada se sjetim toga krene to nešto iz mene... Sve je to iza mene i sada sam dobro. Imam dvije preslatke unuke, djeca su mi dobro ja sam dobro, povratio sam se hvala Bogu i sve je to život, što bi narod rekao, ima padova i uspona.

"Ćerke i ja smo patile zbog njegovog poroka"

Pjevačica Anabela Atijas prisjetila se perioda dok je bila u braku sa Gagijem Đoganijem, a koliko je bilo teško i zašto se razvela najbolje su pokazale njene suze tokom priče. Ona je priznala da nikada nije bio tu za nju i porodicu i da je praktično sama odgajila djecu.

Anabela i Gagi imaju dvoje djece,a ona je otkrla da je bilo i te kako teških situacija dok su Luna i Nina bile male. Pjevačica je odlučila da presiječe kada je shvatila da je u braku ostala sama.

- Shvatila sam da sa dvoje male djece idem sama jednosmjernom ulicom i tada je puklo. One su počele da pate zajedno sa mnom i ja tada više nisam imala pravo da donosim odluke u svoje ime. On i sam kaže da nije bio tu za djecu u to vrijeme. Taj Gagi koji je u tom momentu bio prisutan je ustvari bio odsutan. Imao je svoje probleme, to je bolest i ja to više ne osuđujem jer sam shvatila koliko je bilo teško oboljeti od poroka. Bio je loše i možda je bolje što nije bio tu. Sreća pa je tu bila moja mama koja nije dala da mojoj djeci nešto fali - rekla je Anabela.

Prisjetila se samog početka njihove saradnje, kada su izbacili pjesmu "Samo u snu" dok je ona bila u Švedskoj.

- Gagi je imao umišljen scenario da će postati zvijezda i napuniti Sava centar, ja sam tada bila iz fazona slušaj ga, nemamo hleb da jedemo i na kraju se sve desilo. Ja sam tada bila u Švedskoj izbjeglica, nisam imala para i kada mi je poslao 5 hiljada maraka odmah sam otišla u kupovinu.







