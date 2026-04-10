Preminuo čuveni Mario Adorf: Menadžer otkrio poslednje trenutke, dok je umirao tražio samo jedno

Autor Dragana Tomašević
0

Njemački glumac Mario Adorf, preminuo je u Parizu u 95. godini

Preminuo čuveni Mario Adorf Izvor: YouTube/Früher war mehr Lametta TV

Glumac Mario Adorf preminuo je u Parizu u 95. godini života, nakon kraće bolesti. Ovu tužnu vijest potvrdio je u četvrtak njegov menadžer, Mihael Štark.

Posebno dirljiv detalj koji je Štark podijelio sa javnošću jeste Adorfova poslednja želja. Neposredno pre smrti, glumac je zamolio svog menadžera da u njegovo ime uputi poslednji pozdrav publici i zahvali im se na decenijama vjernosti i podrške koja mu je pružana tokom karijere.

Domaća i svjetska publika najviše će ga pamtiti po ulozi u kultnom, Oskarom nagrađenom filmu "Limeni doboš",  kao i po učešću u popularnom serijalu o indijanskom poglavici Vinetu. Takođe, ostavio je neizbrisiv trag u čuvenoj satiričnoj seriji "Kir roajal".

Izvor: Youtube

Mario Adorf je bio jedan od retkih evropskih glumaca koji je ostvario značajnu internacionalnu karijeru. Jedno vrijeme je živio i radio u Italiji, a redovno su stizali i pozivi iz holivudskih studija u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tokom svoje profesionalne karijere, koja je trajala više od šest decenija, Adorf je odigrao preko 200 različitih rola, dokazujući da je bio glumac koji se sa lakoćom transformisao iz lika u lik, ostavljajući neizbrisiv trag u istoriji evropske kinematografije.

(orf.at, MONDO)

