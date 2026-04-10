Preminuo glumac iz "Igre prijestola": Prije tri godine saznao strašnu dijagnozu, imao samo 35

Preminuo glumac iz "Igre prijestola": Prije tri godine saznao strašnu dijagnozu, imao samo 35

Autor Dragana Tomašević
0

Tužnu vijest podijelila supruga na društvenim mrežama

Preminuo glumac iz "Igre prijestola": Prije tri godine saznao strašnu dijagnozu, imao samo 35 Izvor: Instagram/michaelpatrick314

Glumac Majkl Patrik koji se pojavio u jednoj epizodi serije "Game of Thrones", preminuo je nakon višegodišnje borbe sa bolešću motornih neurona, prema riječima njegove supruge.

Naomi Šihan podelila je tužnu vijest u srijedu na Instagramu, napisavši da su ona i njegovi najbliži slomljenog srca zbog gubitka.

Majklu, kog je supruga od milja zvala Mik, dijagnostikovana je bolest motornih neurona u februaru 2023. godine.

Ova bolest postepeno uništava neurone koji pomažu u funkcijama kao što su disanje, gutanje, žvakanje, govor i hodanje, prema Nacionalnom institutu za neurološke poremećaje i moždani udar.

U dirljivoj posveti Miku, Naomi je rekla da je njen suprug bio "titan, riđokosi čovjek" i "inspiracija", dodajući: "Živeo je život punim plućima, koliko god je to ljudski moguće. Radost, bogat duh, zarazan smijeh".

Pored "Igre prijestola", Mik se pojavio i u nekoliko drugih serija, kao što su "Blue Lights", "My Left Nut" i "This Town".

Imao je 35 godina.

