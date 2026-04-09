Cecina sestra slavi nakon odlaska iz vile na Dedinju: Lidija odriješila kešu, sve je spremno za gala događaj

Lidija je do skoro sa porodicom živjela u sestrinoj vili, ali stvari su se promijenile.

Sestričina Svetlane Cece Ražnatović, Helena Ocokoljić, danas slavi 21. rođendan, a tim povodom oglasila se i Anastasija Ražnatović, koja trenutno boravi u Sevilji.

Anastasija je na svom Instagram profilu podijelila zajedničku fotografiju sa slavljenicom, uz emotivnu poruku koja je razniježila mnoge:

"Mojoj najboljoj sestri na svijetu srećan rođendan. Volim te najviše na svijetu."

Nema sumnje da porodica neće štedjeti na proslavi za svoju naslednicu, kao što je to bilo i prethodnih godina.

Helena otkrila detalje o porodici

Inače, Helena je svojevremeno gostovala u emisiji Ceca Show, gde je otvoreno govorila o porodičnim odnosima i otkrila zanimljive detalje iz privatnog života porodice Ražnatović.

"Mislim da je moja mama najstroža u porodici. Prema mom bratu Viktoru je najstroža možda, pogotovo kada je škola u pitanju. Viktor je osoba koja je u fazonu da ima vremena za sve, ako sjutra ima test, on će biti opušten i reći 'Pa imam cijelu noć do testa'. On je totalna flegma. Mi smo jako skladna porodica, puna ljubavi. Ništa ne može da nas razdvoji", rekla je Helena Ocokoljić.

Porodica Ražnatović poznata je po bliskim odnosima, a ovakvi trenuci još jednom potvrđuju koliko im zajedništvo i ljubav znače.