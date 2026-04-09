"Sutradan zove da to isiječem": Konačno otkriveno ko je zabranjen kod Sanje Marinković u emisiji

Sanja Marinković se dotakla svoje emisije koju vodi već dugi niz godina, a sada se dotakla i zabrana, ali i uslova koji moraju svi da ispoštuju.

Voditeljka Sanja Marinković već godinama važi za jedno od najprepoznatljivijih lica Pink televizije, a kroz dugogodišnji rad na emisiji Magazin In, imala je priliku da ugosti gotovo sve poznate ličnosti sa javne scene, što joj je donelo dragocjeno iskustvo, ali i brojne situacije koje nisu uvijek bile jednostavne.

Kako ističe, ključ njenog uspjeha leži u doslijednosti i principima kojih se čvrsto drži kada su u pitanju dogovori sa gostima. Uprkos velikom broju saradnji i različitim karakterima sa kojima je dolazila u kontakt, Sanja naglašava da nikada ne odstupa od svojih pravila, jer smatra da su upravo ona temelj profesionalnosti.

"Svako ima trenutak kada mu nije dan, kada je popio koju više, ne želi da priča o nekim temama ili se previše raspriča pa me sutradan zove da to isiječem. Uvijek isiječem sve, nikada nisam ostavila nešto što moji gosti nisu željeli", rekla je Sanja, pa otkrila da li postoji neka javna ličnost koju je zabranila.

"Ne postoje zabranjeni gosti, svako ima svoje loše trenutke. I ne postoji ta mogućnost da me nešto poremeti, ja kada se sredim, obučem haljinu i štikle, postajem voditeljka i u tih devedeset minuta sam to", rekla je Sanja u emisiji "Minsko polje" i dodala da joj je početak karijere bio izuzetno težak, ali je izdržala jer je bila motivisana time da uspije i ostvari uspijeh.