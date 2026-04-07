Kolaps u centru Beograda zbog Bake Praseta: Obezbeđenje ga prati u stopu, pojavio se na ovom događaju

Bogdan se pojavio na premijeri filma "Gospodar oluje".

Film "Gospodar Oluje" premijerno je večeras prikazan u MTS dvorani u centru Beograda, a na crvenom tepihu pojavile su se brojne poznate ličnosti.

Glumica Ivana Dudić stigla je prva, a za njom i par Lazar Ristovski i Anica Lazić, kao i pjevačica Ana Štajdohar, kao i mnogi drugi.

Najveće iznenađenje bio je definitivno influenser i jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji u javnosti kao Baka Prase, koji je pozirao okupljenim medijima.

Ono što je interesantno da je i večeras oko njega bilo obezbeđenje koje ga prati u stopu, a to su ujedno i njegovi prijatelji od kojih se ne razdvaja.

Baka je, nakon što je pozirao, nastavio da uživa u večeri, spremajući se za projekciju.

Podsjetimo, film "Gospodar Oluje" okupio je uspješnu američku i regionalnu filmsku ekipu koju predvode holivudski filmski profesionalac Neb Čupin, kao i reditelji i scenaristi Zoran Lisinac i Domagoj Mazuran.