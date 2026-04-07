Aca Sofronijević postao tata: Porodila se Kosana, par dobio djevojčicu

Aleksandar Sofronijević i njegova supruga Kosana danas su postali roditelji.

Supruga istaknutog umjetnika i virtrouza na harmonici Ace Sofronijevića, Kosana, na svijet je donijela zdravu djevojčicu, a nakon porođaja i mama i beba se osjećaju odlično.

Sofronijević je nakon najljepših vijesti govorio o momentu kada je saznao vijesti.

- To je nevjerovatan trenutak, mnogo se volimo, jedva čekamo da postanemo roditelji, blagosloveni smo, presrećni smo, to je trenutak koji ćemo pamtiti cio život. Kad smo čuli prve otkucaje srca, bili smo na odmoru u Hrvatskoj, ja nisam mogao da vjerujem, kao da me je Bog dodirnuo i pomazio po glavi. Suzu sam pustio, nevjerovatan trenutak, najveći blagoslov i ja jedva čekam da postanem otac.

