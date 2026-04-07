logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srpska glumica postala mama u 45. godini: Objavila slike blizanaca, prizor topi srca (Foto)

Srpska glumica postala mama u 45. godini: Objavila slike blizanaca, prizor topi srca (Foto)

Autor Dragana Tomašević
0

Glumica Sofija Juričan, koju publika pamti iz hit serije "Radio Mileva", objavila prve slike Momčila i Đurđe

Izvor: Instagram printscreen/sofijajurican

Glumica Sofija Juričan pre tačno mesec dana ostvarila se u najlepšoj životnoj ulozi kada je na svet donela blizance, dečaka i devojčicu.

Tim povodom, ponosna mama podelila je na društvenim mrežama neodoljiv trenutak iz porodičnog doma koji je u kratkom roku prikupio brojne simpatije.

Na fotografiji koja je raznežila njene pratioce vide se majušne bebine ruke i cucle, dok brat i sestra leže jedno pored drugog.

Pogledajte:

Izvor: Instagram/sofijajurican

Devojčica je bila u roze, a dečak u belom odelcu, ali kadar koji je svima "ukrao pažnju" jeste onaj na kojem se blizanci drže za ruke. Uz ovu nežnu objavu, Sofija je kratko napisala: "Mesec dana".

Glumica se odlučila za prelepa, stara srpska imena koja nose duboku simboliku - Momčilo i Đurđa.

Tagovi

Sofija Juričan porođaj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ