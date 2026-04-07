Srpska glumica postala mama u 45. godini: Objavila slike blizanaca, prizor topi srca (Foto)

Glumica Sofija Juričan, koju publika pamti iz hit serije "Radio Mileva", objavila prve slike Momčila i Đurđe

Glumica Sofija Juričan pre tačno mesec dana ostvarila se u najlepšoj životnoj ulozi kada je na svet donela blizance, dečaka i devojčicu.

Tim povodom, ponosna mama podelila je na društvenim mrežama neodoljiv trenutak iz porodičnog doma koji je u kratkom roku prikupio brojne simpatije.

Na fotografiji koja je raznežila njene pratioce vide se majušne bebine ruke i cucle, dok brat i sestra leže jedno pored drugog.

Devojčica je bila u roze, a dečak u belom odelcu, ali kadar koji je svima "ukrao pažnju" jeste onaj na kojem se blizanci drže za ruke. Uz ovu nežnu objavu, Sofija je kratko napisala: "Mesec dana".

Glumica se odlučila za prelepa, stara srpska imena koja nose duboku simboliku - Momčilo i Đurđa.