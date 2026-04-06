logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Bivši zet je tukao moju pokojnu sestru": Šok priznanje pred snimanje emisije, kad je saznao nastao karambol

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
Đorđe David u emotivnoj ispovijesti ispričao detalje

Đorđe David priznao da je njegov bivši zet tukao njegovu sestru Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevač Đorđe David pojavio se danas na snimanju Zvezda Granda i pred medijima otvorio dušu o bolnoj temi.

David je pričao o pjesmi koja ga emotivno najviše potrese, u pitanju  je numera "How come how long" koju su 1997. godine otpjevali Babyface i Stivi Vonder, koja govori o porodičnom nasilju.

Razlog zašto je ova pjesma posebna Davidu, jeste nasilje koje je trpjela njegova pokojna sestra.

"How come how long" je pjesma zbog koje doživim emotivni udar, jer je priča koja je za žene, priča protiv muških tih animalnih nastupa prema njima. U svojoj glavi doživljavam emotivno pogotovo zbog sestre koja je pokojna sestra je bila razvedena od čovjeka koji ju je fizički zlostavljao", rekao je David i nastavio:

"Kad sam to saznao nastao je karambol, naravno, i uslijedio je razvod ali to su neke stvari koje meni nikad neće biti jasne - da muškarac može da bude toliko slab da digne ruku na ženu. Oni su krili to od mene jer sam ja čovjek koji u tom slučaju, bez obzira da li je to moja sestra ili nečija tuđa, momenalno djelujem agresivno. To sam i tad uradio i tu ću da stanem".

Pogledajte:

Pogledajte

01:02
Đordje David otkrio da je bivši zet zlostavljao njegovu sestru
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Tagovi

Đorđe David zet sestra nasilje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ