Đorđe David u emotivnoj ispovijesti ispričao detalje
Pjevač Đorđe David pojavio se danas na snimanju Zvezda Granda i pred medijima otvorio dušu o bolnoj temi.
David je pričao o pjesmi koja ga emotivno najviše potrese, u pitanju je numera "How come how long" koju su 1997. godine otpjevali Babyface i Stivi Vonder, koja govori o porodičnom nasilju.
Razlog zašto je ova pjesma posebna Davidu, jeste nasilje koje je trpjela njegova pokojna sestra.
"Bivši zet je tukao moju pokojnu sestru": Šok priznanje pred snimanje emisije, kad je saznao nastao karambol
"How come how long" je pjesma zbog koje doživim emotivni udar, jer je priča koja je za žene, priča protiv muških tih animalnih nastupa prema njima. U svojoj glavi doživljavam emotivno pogotovo zbog sestre koja je pokojna sestra je bila razvedena od čovjeka koji ju je fizički zlostavljao", rekao je David i nastavio:
"Kad sam to saznao nastao je karambol, naravno, i uslijedio je razvod ali to su neke stvari koje meni nikad neće biti jasne - da muškarac može da bude toliko slab da digne ruku na ženu. Oni su krili to od mene jer sam ja čovjek koji u tom slučaju, bez obzira da li je to moja sestra ili nečija tuđa, momenalno djelujem agresivno. To sam i tad uradio i tu ću da stanem".
Pogledajte: