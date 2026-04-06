Đorđe David otkrio zašto se Keba rasplakao u "Zvezdama Granda": "Doživio emotivni rasprad u roku od 10 sekundi"

Poznati muzičar progovorio je o svom kolegi.

Đorđe David pred MONDO kamerama prokomentarisao je suze svog kolege Dragana Kojića Kebi u "Zvezdama Granda". Istakao je da je ovo dokaz da žiri obraća pažnju na kandidate.

"Keba se rasplakao jer je bila pjesma o majci. Keba je doživio emotivni rasprad u roku od 10 sekundi. To nisam skoro vidio, što je dokaz da svi mi i te kako slušamo i sa tim klincima, ukoliko urade stvar kako treba, osjećamo i navijamo za njih.

Đordje David otkrio zašto se Keba rasplakao u emisiji, pa potkačio Snežanu i Bekutu

Podsjetimo, Keba je u prošloj emisiji devojka je otpjevala pjesmu "Zašto majko nisi vječna".

Pogođen emocijom koju je mlada takmičarka donijela na scenu, Dragan Kojić Keba odmah nakon nastupa objasnio je zbog čega se toliko rasplakao. Nije krio da ga je pjesma pogodila u najbolniju tačku, pa se prepun emocija obratio kandidatkinji.

"Rasula si me u komade, to su moji neki razlozi, ali baš si me dirnula, baš je bilo emotivno. Oduševila si me", rekao je Keba, ne krijući koliko voli ovu numeru.