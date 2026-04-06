"Sram vas bilo": Supruga Predraga Živkovića Tozovca u sudnici urlala na njegove sinove

Nekoliko godina pre smrti, Predrag Živković Tozovac se venčao svojom izabranicom Emilijom, sa kojom je živeo do poslednjeg dana u porodičnoj kući na Voždovcu.

Nakon njegove smrti nastao je haos oko nasledstva jer naslednici Tozovca nisu mogli da se dogovore sa njegovom suprugom oko podele imovine.

Pevač je tokom bogate muzičke karijere stekao veliko bogatstvo, pa je tako pored raskošne kuće ostavio i još dva stana, ali i ogroman novac na bankovnim računima, kako tvrde domaći mediji pronađeni su iznosi od više stotina hiljada evra.

Kako su kružile priče najviše problema oko bogatstva na sudu je pravila upravo Emilija.

- Vikala je u sudnici: "Kako vas nije sramota?! Niste ga gledali i niste mu dolazili dok je bio živ, sad tražite nešto!" - prepričao je izvor



Emilija je jednom prilikom otkrila da se pevačev sin iz Amerike godinama nije javljao, a da je drugi sin iz Srbije imao loše odnose sa ocem, tako što ga je ponižavao i omalovažavao. Navodno je sve to udovica na sudu ispričala potresnim glasom.



