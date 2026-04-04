Ko je prva žena Golubovića koja je navodno htjela da ga ubije?

Kristijan Golubović svojevremeno se prisjetio svoje veze sa Danijelom Đukić.

Bivši učesnik rijalitija Zadruga, Kristijan Golubović, našao se u centru pažnje nakon što je javno prevario suprugu Ivanu sa Kristina Spalević, sa kojom ima i dva sina. Ipak, njihov odnos nedavno je okončan, pa su odlučili da stave tačku na vanbračnu zajednicu.

Prije Ivane, Kristijan je bio u vezi sa Danijela Đukić, koja je preminula 2009. godine od karcinoma dojke i sa kojom ima sina Lazara.

Sa godinu dana mlađom frizerkom upoznao se još 1983. godine, a iako se nikada nisu vjenčali, živjeli su kao da su u braku. Silno su željeli dijete, ali Danijela nije mogla da zatrudni.

"Bila je to velika ljubav, skoro deset godina trajala je borba za potomstvo. Na kraju su otišli na hormonsku terapiju i Danijela je uspjela da zatrudni, bili su presrećni. Lazar je rođen 1995. u Grčkoj jer su Kristijan i Danijela tamo živjeli", otkrio je svojevremeno Kristijanov prijatelj i dodao da je Golubović uvijek bio sa Danijelom u kontaktu, pogotovo kada se borila sa opakom bolešću.

Nažalost, Danijela je preminula 2009. a to je bio jedan od najtežih trenutaka u Kristijanovom životu. Pogotovo zato što je Lazar odrastao bez njega, a bez majke ostao sa samo 14 godina.

"Radila mi je o glavi"

Ipak, nekoliko godina nakon smrti Danijela Đukić, Kristijan Golubović je tvrdio da njihov odnos nije bio idiličan.

"Došla je u moju kuću sa Lazarom tek kada je dobila rak, 2005. godine. Čim me je vidio, zagrlio me je i rekao: 'Ovo je moj tata'. Nisam ga bio vidio od 1999. godine. Danijela je samo stajala na vratima i plakala. Nije me se plašila, jer je znala da neću krenuti na žensko i da ću joj oprostiti. Lazaru sam pred njom rekao: 'Ona jeste tvoja majka, ali nije dobar čovjek'. Onda sam nju upitao: 'Je l' znaš što ti se sve ovo dešava?' Rekla mi je: 'Znam, zato što sam te slagala, prevarila i izdala'. A ja najviše u životu mrzim baš te tri stvari. Kada mi je to priznala, otvoreno sam joj kazao da bih joj pravio i drugo dijete da nije bolesna. Ma, sve bih joj oprostio jer sam vjerovao da je loše stvari radila pod uticajem svog okruženja i nekih supstanci na kojima je bila. Ali drago mi je što se na kraju raspala od raka, zaslužila je to. Nije zaslužila blažu smrt. Žao mi je kao čovjeka, ali mi je drago što se pokazalo da se na kraju sve vrati", rekao je Kristijan.

"Sa Danijelom sam se često svađao, htio sam da je ubijem. Pogotovo kada su na mene u Atini 1999. godine pokušali atentat i ispalili 20 metaka. Poslije tog napada su me strpali na robiju u Grčkoj i svi su mislili da ću umrijeti u zatvoru. Tada je do mene došla priča da je Danijela imala nešto sa jednim od ljudi koji su pucali na mene. Znači da mi je radila o glavi dok sam bio u ćeliji okružen sa 500 Albanaca koji su željeli moju i Lazarevu glavu. Plaćala je ljudima da me ubiju. Sjedjela je sa likovima koji su htjeli mene i njenog sina mrtve. Rekla im je: 'Vi ste promašili kada ste pucali na Kristijana, a to znači da ćemo mi biti mrtvi jer on nikada ne promaši.' Jedan od tih likova koji je bio na heroinu joj je rekao: 'Ma, j**** ga kao što j*** tebe' i ona mu se na to cereakala", ispričao je Golubović.