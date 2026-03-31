Čolina ćerka prvi put na javnom događaju nakon bombaškog napada: Lara došla da uživa na koncertu Jozinovića

Usnimili smo Laru Čolić na 3. koncertu mlade zvijezde Jakova Jozinovića

Izvor: MONDO

Jakova Jozinovića mnogi nazivaju naslednikom Zdravka Čolića, a upravo njegova ćerka Lara došla je da večeras uživa u njegom glasu i energiji.

Usnimili smo Laru, koja se prvi put pojavila na nekom prijestoničkom događaju nakon što je na njihov kuću na Senjaku nedavno bačena bomba.

Lara je ćaskala sa prijateljicom, te se smjestila i čekala da koncert počne.

Čolina naslednica nestala posle bombaškog napada

Lara Čolić nedeljama nije bila aktivna na Instagramu, ona je nakon stravičnog incidenta nestala sa mreža, a potom se prvi put oglasila serijom fotografija.