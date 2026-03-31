logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Siniša Čurović se razveo od ove ljepotice prije deset godina, sad su ponovo u braku

Autor Dragana Tomašević
0

Glumica Tijana Čurović pre 18 godina je sa kolegom Slavišom Čurovićem dobila ćerku Taju, kojoj su nedavno proslavili punoletsrvo.

Siniša Čurović se razveo od ove ljepotice prije deset godina, sad su ponovo u braku Izvor: Instagram/Tijana Čurović

Slaviša Čurović, glumac kojeg smo nedavno imali prilike da gledamo u hit seriji "Tvrđava", prije više od dvije decenije je započeo romansu s koleginicom Tijanom Čurović, koja je ubrzo krunisana brakom.

Nakon deset godina braka, par je odlučio da se razvede.

Oni su sedam godina bili razvedeni, da bi kasnije shvatili da ljubav među njima ipak nije prestala. Nakon razvoda oni su sada ponovo zajedno.

Jedan od razloga zbog kojeg su donijeli odluku da ponovo budu zajedno jeste njihova nasljednica, kojoj su ubrzo nakon pomirenja proslavili punoljetstvo. 


Tri puta ga odbila, pa mu lupila i šamar

Njihova ljubavna priča počela je prije 20 godina i to iz poslovne saradnje. Tijana ga je čak tri puta odbila, a Slaviša je bio uporan u namjeri da je osvoji.

"Prvi put vidjeli smo se u beogradskom hotelu Balkan. Bilo je to septembra 2003. godine. Slaviša je u to vrijeme bio upravnik Nikšićkog pozorišta i trebala mu je glumica za ulogu u predstavi 'Pretis lonac', a moj profesor Feđa Stojanović preporučio je mene. Moram da priznam da mi se u početku uopšte nije svidjelo njegovo ponašanje. Kad sam prihvatila ulogu, poljubio mi je ruku i predložio da me odveze kući, što sam odbila", pričala je svojevremeno Tijana.

"Nisam odmah bila zainteresovana za Slavišu kao muškarca. Čak sam ga udarila kad me je prvi put poljubio, ne jako, više onako filmski. Fascinirala me je njegova istrajnost, hrabrost i riješenost da me osvoji. Na dan kad sam diplomirala došao je u Beograd. Izašli smo na ručak i on je u jednom trenutku značajno zastao i upitao: 'Da li bi ti bila sa mnom stalno?'. Tada me je definitivno osvojio. Nisam ni bila svjesna da me je zapravo zaprosio.", pričala je ranije glumica za Hello.

Tagovi

tijana čurović slaviša čurović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ