Oglasila se Milica Mitrović pred ulazak Stanije Dobrojević u Elitu: Poznato kada tačno starleta ulazi u rijaliti

Milica Mitrović otkrila je kada će startleta postati deo poznatog rijalitija.

Starleta Stanija Dobrojević ponovo je u centru pažnje nakon najave da će postati deo "Elite 9". Naime, nedavno je potpisala ugovor sa vlasnikom Pinka Željkom Mitrovićem, čime je i zvanično potvrđen njen ulazak u rijaliti. Tim povodom oglasila se i Milica Mitrović, koja je otkrila kada će se Stanija pojaviti na imanju.

Milica je na Instagramu podelila njenu fotografiju i otkrila da će starleta ući u Belu kuću u 23 časa, što će, nema sumnje, izazvati veliku pažnju i reakcije učesnika.

Iako je ranije oklevala, čini se da je produkcija uspela da je ubedi da se ponovo vrati pred kamere i postane deo popularnog formata.

"Do poslednjeg momenta sam bila za to da ne uđem, ali evo, potpisala sam. Imam dobru životnu priču, ulazim kao specijalni događaj, ali ništa nećemo otkrivati", izjavila je Stanija Dobrojević, dok je Željko kroz osmeh objasnio kako je došlo do dogovora.

"Stanija nije mogla da ne potpiše taj ugovor, dao sam joj ponudu koju nije mogla da odbije."