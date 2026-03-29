Prodaju stare hitove za 50.000 € za reklame: Đogani se obogatio zbog dvije pesme

Oni su našli načina da dobro unovče svoje stare pjesme, a cifre su paprene.

Kada kao izvođač snimite pjesmu koja postane veliki hit, osim što dobijete bezbroj nastupa i popularnost, velika je vjerovatnoća da će vas mnoge kompanije zvati za saradnju. Ali ako ne žele izvođača u reklami za svoj brend, mogu uzeti nekoliko sekundi ili minut iz pjesme, ukoliko im autor to dozvoli. Naravno, sve to mora da se plati. I to debelo. Iznosi se kreću, kako saznajemo, od 5.000 do čak 20.000 evra.

Među onima koji su imali sreće da snime velike hitove koji su završili u nekoj reklami je Vera Matović.

Njen glas i čuvena pjesma "Miki, Milane" prešli su granicu Balkana. Ona je završila u reklami za sportski brend Majkla Džordana, i to zahvaljujući Luki Dončiću, koji je insistirao da se u reklami u kojoj on učestvuje čuje upravo ova pjesma. I sama je priznala da su regulisana autorska prava, a kako se moglo čuti, pošto je u pitanju svetski brend, a reklama na globalnom nivou, suma za koju je otkupljena ova numera mjeri se u desetinama hiljada evra.

Nenad Knežević Knez je takođe završio u reklami. Ne kao Vera na svetskom nivou, već je ubjeđivao potrošače da kupe paštetu na našem tržištu. Osim što se on pojavljuje u reklamnom spotu, sve prati njegova pjesma "Mia Bella Signorina" s nešto izmenjenim tekstom. Dakle, u ovom slučaju nije plaćen samo autor numere, već i Knez, jer je korišćen njegov lik, ali i glas kao izvođača.

Evergrin Marine Perazić "Kolačići" dominantan je u reklami za keks, dok je Đole Đogani imao sreće da čak dve njegove numere budu dio reklame nekog brenda.

Kompaniji koja proizvodi sladolede prodao je autorska prava za pesmu "Leto je", pričalo se za 5.000 evra, a "Idemo na Mars" je iskorišćena za reklamu bijele tehnike. Tu je bolje prošao, dobio je čak 10.000 evra.

Na davno zaboravljenu pjesmu grupe Igra leptira "Dečko, hajde oladi" nedavno nas je podsetila jedna firma koja se bavi proizvodnjom ledenih čajeva, a koja je iskoristila upravo ovu numeru za reklamu - za šta je plaćeno nekoliko hiljada evra.

Cifre

Kada je riječ o novcu, niko ne želi da govori o tome. Nisu bili raspoloženi za izjave, ali su mediji od njima bliskih izvora uspjeli da saznaju o kojim je iznosima riječ.

"Cijena može da ide i do 20.000 evra, ne mogu da navodim primjere, ali znam da su neki od ovih pomenutih uzeli tu sumu. Đole Đogani je za 'Idemo na Mars' uzeo 10.000 evra, mislim da su se i Vera Matović i autor pesme 'Miki, Milane' ovajdili za na desetine hiljada evra. To je svetski brend i ko zna koliko im je plaćeno. Knez je bio plaćen za učešće u kampanji posebno od iznosa za autorska prava.

Inače, iznos zavisi od minutaže, a zakonom nije precizirano kolika je tačna nadoknada, već autor ima slobodu da određuje cijenu", rekao nam je dobro obavešten izvor.

"Ima i onih koji možda malo nisu realni kada je iznos u pitanju, pa zato u takvim formatima ne čujemo pesme Olivera Mandića, koji drži visoku cijenu, a to je i do 50.000 evra, dok ima i onih koji besplatno ustupaju svoj rad, mada je to najčešće za serije i filmove" zaključuje naš sagovornik.

