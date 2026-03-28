Misici usred govora ispali zubi: Sve išlo u programu uživo, nastavila kao da se ništa nije desilo

Samo bi jedna takmičarka na izboru ljepote mogla ovako graciozno da se oporavi od ovakve nezgode.

Misica Kamolvan Čanago držala je govor tokom preliminarnog takmičenja za Mis Grand Tajland, kada su joj se proteza koju je nosila olabavila i počela da ispada iz usta.

Cijeli događaj se prenosio uživo na YouTube kanalu… tako da ova 18-godišnja misica nije imala priliku da prekine i počne ispočetka. Umjesto toga, brzo se okrenula, vratila zube na mjesto i nastavila da samouvjereno šeta po bini kao da se ništa nije desilo!

Takmičarka za Mis Tajlanda namjestila je svoj najodlučniji manekenski izraz lica, a zatim zablistala blistavim i ponovo savršenim osmijehom.