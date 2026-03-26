Ovo je prelijepa sestra pokojnog Madžgalja koju nikad ne viđamo u javnosti: Tugu krila iza velikih naočara

Na Novom bežanijskom groblju održava se desti pomen Marinku Madžgalju.

Danas, 26. marta, navršava se punih 10 godina otkako nas je napustio čuveni umjetnik Marinko Madžgalj, a porodica i prijatelji okupili su se na Novom bežanijskom groblju.

Na pomen su došle i kolege pokojnog glumca Nebojša Ilić, Jelena Đokić, Milica Mihailović... ali i jedan od njegovih najboljih prijatelja, voditelj Ognjen Amidžić koji je groblje napustio prije opela.

Inače, na groblje su prvi i došli Amidžić i majka pokojnog Madžgalja, kao i njegova sestra Ljubica koju ne viđamo često u javnosti.

Ljubica je sve vrijeme krila lice ispod velikih naočara, a tokom pomena je pričala sa kolegama Marinka.

