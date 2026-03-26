Influenserka pala s balkona hotela: Slomila kičmu na 24 mjesta, a ruke joj potpuno uništene

Britanska influenserka Bet Klug u teškom je stanju nakon pada tokom odmora na Tajlandu.

Britanska influenserka Bet Klugbori se za život nakon stravičnog pada s hotelskog balkona u popularnom tajlandskom ljetovalištu Pataja na Tajlandu. Ona je zadobila je teške povrede, uključujući lom kičme na čak 24 mjesta.

Prema dostupnim informacijama koje je objavio Mirror, Bet, koja dolazi iz Grimsbija u Linkolnširu, pala je s balkona svoje sobe na četvrtom spratu u ranim jutarnjim satima 15. marta. Pala je na betonsku saksiju za biljke, a silina udarca ostavila ju je nepokretnom – nije mogla da pomijera ruke.

Hitne službe pronašle su je kako leži na žbunju uz 22-spratnu zgradu, u teškim bolovima. Okolnosti nesreće još uvijek nisu potpuno razjašnjene, a policija istražuje slučaj i pregleda snimke nadzornih kamera.

Radnik obezbjeđenja hotela opisao je dramatičan trenutak:

"Dok sam bio na dužnosti, čuo sam jak udarac, kao da je nešto veliko palo. Kada sam došao da provjerim, zatekao sam osobu koja je pala i zapomagala za pomoć. Odmah sam obavijestio nadležne'', rekao je.

Bet je hitno prevezena u bolnicu, gdje se i dalje nalazi u teškom stanju. Njeni prijatelji u Velikoj Britaniji pokrenuli su akciju prikupljanja sredstava za liječenje i povratak kući.

Njena prijateljica Kim Lajal istakla je koliko je situacija ozbiljna.

''Bet ima osiguranje, ali bez policijskog izvještaja ne mogu da započnu isplate. Ambasada pokušava da ubrza proces. U strašnim je bolovima i uopšte ne može da pomijera ruke – potpuno su uništene'', rekla je.

Prijateljica Ana Mohamed, koja ju je posjetila u bolnici u Pataji, opisala je stanje još dramatičnijim i moli za pomoć.

"Bet je teško povrijeđena i hitno joj je potrebna medicinska pomoć. Leđa su joj slomljena na 24 mjesta, ne može da koristi ruke i trpi jake bolove. Pokušavamo da pronađemo način da je što prije vratimo kući.''

Pataja, poznata kao ''Grad greha'', već godinama privlači turiste zbog noćnog života, barova i kontroverzne reputacije. I dok mnogi posjetioci tamo traže zabavu, ovakvi tragični incidenti ponovo otvaraju pitanje bezbijednosti u jednoj od najposjećenijih destinacija na Tajlandu.

Istraga je u toku, a porodica i prijatelji nadaju se brzom oporavku i povratku Bet u Ujedinjeno Kraljevstvo.

