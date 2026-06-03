Veza Eve Ras i Danila Kiša bila je ispunjena emocijama, ali su naišli na prepreke koje nisu mogli da prevaziđu.

Izvor: Kurir TV printscreen

Glumica Eva Ras, poznata po tome što bez zadrške govori o najintimnijim detaljima svog života, otvorila je dušu o mladalačkoj romansi sa jednim od najvećih književnika sa ovih prostora, Danilom Kišom.

Njihova veza bila je ispunjena snažnim emocijama i iskrenom zaljubljenošću, ali se suočila sa preprekama koje nisu uspjeli da prevaziđu. Umjesto da ostanu zarobljeni u iluziji ili da jedno drugo povrede, donijeli su odluku koja ih je zauvijek povezala na drugačiji način – kroz iskreno prijateljstvo koje je trajalo do kraja Kišovog života.

U otvorenoj ispovesti u podkastu "Životna priča", Eva se prisjetila trenutka kada su shvatili da je došao kraj njihove ljubavne priče. Govoreći o slavnom piscu, istakla je da je za nju bio mnogo više od književnog genija.

– Danilo je bio visok, a ja mala. Oboje mršavi. Bio je šest godina stariji od mene – on je imao 26, a ja 20. Bili smo zaljubljeni, međutim, ljubav ima mnogo lica. Naša je bila prava, ali intimni odnos nije funkcionisao kako treba. Neko vrijeme smo se nadali da će biti bolje, pretvarali smo se da je sve u redu. Bili smo ostvareni ljudi, puni samopouzdanja i vjere u sebe, ali... Jednog dana me je uhvatio za ruke i rekao: "Je l' da da ni tebi neće biti krivo da se rastanemo? Pa nećemo valjda cijelog života da se lažemo, glumimo i odričemo. Možda ipak postoji neka druga ljubav, onakva kakvu sada zamišljamo" – ispričala je glumica.

Ovako je Eva izgledala u mlađim danima:

Vidi opis "Danilo Kiš me ostavio jer su nam intimni odnosi bili loši": Eva Ras posle 65 godina otkrila detalje burne veze Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin, Youtube/Peter Kien'in Dram Atölyesi Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Printskrin, Youtube/Peter Kien'in Dram Atölyesi Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Printskrin, Yo Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Printskrin, Yo Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Printskrin,Youtube/Bojan Rajević Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Taj razgovor označio je kraj njihove veze, ali ne i međusobnog poštovanja.

– Zagrlili smo se, rastali i ostali prijatelji do kraja njegovog života. A ja sam mu prijatelj i danas. Znate zašto vam pričam ovu priču? Kada sam postala velika Eva, pomislila sam kako bi mu bilo drago da ga ljudi ne pamte samo kao velikog pisca, već i kao velikog muškarca i osvajača. A ja sam, u to vrijeme, bila svojevrsni trofejni ulov, jer je ubrzo nakon toga došao je film "Ljubavni slučaj" – zaključila je Eva Ras.