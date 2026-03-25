Pokazala zatvor u kojem je provela 7 mjeseci: Sumnjali da je umiješana u prevaru, povezivali je s albanskom mafijom

Transrodna pjevačica Elektra Elit je prošle godine uhapšena u Švajcarskoj

Transrodna pjevačica Elektra Elit uhapšena je u julu 2025. godine u Švajcarskoj zbog sumnje da je umiješana u prevaru i prodaju luksuznog automobila za koji se ispostavilo da je ukraden

Nakon hapšenja, provela je sedam mjeseci u istražnom zatvoru prije nego što je puštena na slobodu

Hapšenje je uslijedilo nakon istrage o prodaji automobila, a prema riječima njenog advokata, ona je navodno prevarena.

Tokom istrage, Elektra je iz sigurnosnih razloga prebačena u ženski zatvor.

Upletena albanska mafija?

Mediji su pisali da je razlog hapšenja je prodaja luksuznog automobila koji je Elektra navodno dobila na poklon od pripadnika albanske mafije. Istragom je utvrđeno da je vozilo zapravo bilo ukradeno, zbog čega se sada protiv nje vodio postupak zbog sumnje na umiješanost u međunarodnu kriminalnu mrežu.

Elektra (48) je prije dva mjeseca izašla iz pritvora, a sada je na svom novom Instagram nalogu objavila snimak nastao ispred mjesta gdje je bila zadržana.

Pjevačica je ranije uhapšena nakon što su specijalne jedinice upale u njen stan i privele je. Takođe, još 2022. godine privedena je tokom racije u svom salonu u poznatoj ulici Langštrase u Cirih.

