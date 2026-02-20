logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Puštena iz pritvora pevačica koja je "pala" zbog albanske mafije? Evo šta je rekao njen advokat u poslednjem oglašavanju

Puštena iz pritvora pevačica koja je "pala" zbog albanske mafije? Evo šta je rekao njen advokat u poslednjem oglašavanju

Autor Ana Živančević
0

Pjevačica Elektra Elit uhapšena je u Švajcarskoj.

Puštena iz pritvora pevačica koja je "pala" zbog albanske mafije? Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Elektra Elit puštena je iz pritvora u kom se nalazila od prošle godine, saznaju domaći mediji. Krajem prošle godine pojavila se vijest da je Elektra iz mešovitog pritvora u Švajcarskoj prebačena u ženski pritvor jer su nadležni organi procijenili da je to najbolje zbog bezbjednosnih razloga.

Elektra je uhapšena kada su specijalne jedinice upale u njen stan i privele je. Ovo nije prvi Elektrin susret sa švajcarskim pravosudnim organima. Još 2022. godine privedena je tokom racije u svom salonu u čuvenoj Langštrase ulici u Cirihu.

Pogledajte fotografije Elektre Elit:

Tada su sa njom uhapšene još tri žene i dva muškarca, a sumnjalo se na razne nelegalne aktivnosti, uprkos činjenici da je prostitucija u Švajcarskoj legalna. Kako mediji prenose, njoj je pritvor nedavno produžen, a na pitanje kakve su prognoze, advokat je bio kratak:

"Nisu dobre".

Specijalna policija joj upala u stan

Njoj su specijalci upali u stan u jednom gradu u Švajcarskoj gdje živi i priveli je, nakon čega joj je odmah određen pritvor na mjesec dana.

No, kako sazanaju domaći mediji, tužilaštvo je produžilo pritvor Elektri za još dva mjeseca, tačnije, ona će u pritvoru provesti tri mjeseca.

Možda će vas zanimati

Tagovi

elektra elit hapšenje Švajcarska pritvor

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ