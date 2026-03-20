Udala se Elektra Elit? Izašla iz zatvora i rekla "da" manekenu iz spota, bio uz nju kad je uhapšena

Na intimnoj ceremoniji u Sarajevu, transrodna pjevačica Elektra Elit danas se udala za svog partnera na praznik Bajram.

Elektra Elit, koja je nedavno puštena iz zatvora, upoznala je partnera upoznala tokom snimanja spota, a prema pisanju domaćih medija, on joj je bio najveća podrška kada je boravila u iza rešetaka.

Na vjenčanju je Elektra zablistala u raskošnoj vjenčanici, koja je naglasila njen glamurozni stil. Kao i uvijek, u prvom planu bile su njene bujne silikonske grudi.

Iako je ceremonija bila organizovana u užem krugu, pravo slavlje tek predstoji. Elektra planira veliku proslavu na kojoj će okupiti brojne prijatelje i saradnike, kako bi zajedno obeilježili početak njenog novog životnog poglavlja.

