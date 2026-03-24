Turski milioner odlijepio za Karleušom: Udijelila mu kompliment, on ubacio u petu brzinu i počeo da je proganja

Sadetin Saran, za koga je JK u turskim medijima rekla da dobro izgleda, ozbiljno je shvatio njen kompliment i od tada ne prestaje da je opseda i nabacuje joj se.

Jelena Karleuša nedavno je boravila u Istanbulu, gdje je otišla kako bi se sastala s jednim od najpoznatijih stručnjaka iz oblasti estetske medicine. Turski mediji su prenijeli informaciju da je pop zvijezda tamo boravila zbog milijardera Sadetina Sarana (64), predsjednika fudbalskog kluba Fenerbahče, koji je potpuno odijepio za njom.

Ulje na vatru dodatno je dolila i sama Jelena, jer je u intervjuu poznatom turskom novinaru pohvalila izgled Sarana, koji je svojevremeno bio u vezi i s našom Eminom Jahović, rekavši da "uopšte nije loš".

Vrag odnio šalu

Ipak, iako se Karleuša sve vrijeme šalila i nije mislila ništa ozbiljno, Sadetin je u sve to povjerovao i potpuno odlijepio za našom zvijezdom, kojom je opčinjen duže vrijeme.

- Sadetin se već godinama loži na Jelenu. Pratio ju je i redovno joj lajkovao sve objave dok je još imala Instagram. Ona je i te kako poznata u Turskoj, tamo je i dalje svi znaju kao "jenge" (snajka, prim. aut.), s obzirom na to da je njen bivši suprug Duško Tošić igrao za fudbalski klub Bešiktaš.

Pop zvijezda se nije javljala za komentar na Kurirova saznanja.

Nakon povratka iz Turske, Jelena je za Kurir dva puta komentarisala priču da je "bacila oko" na Turčina.

"Koji milioner? A dobar dasa? Dobar, dobar... Malo mator za moj ukus. Ja 'bacila oko' na njega? Odmah da vas ispravim. Ja sam milioner, a on može da bude samo milijarder. Da ja gledam nekog ko je moje platežne moći, stvarno još uvijek nisam toliko propala. Šalim se, naravno", rekla je sa osmehom pop zvijezda.

Evo kako izgleda Sadetin:

Kriminalne djelatnosti

Inače, kako su prenijeli mediji, predsjednik Fenerbahčea Saran, je u decembru prošle godine priveden zbog sumnje da je proizvodio drogu i učestvovao u njenoj trgovini. Sumnje turskog tužilaštva otvorile su brojna pitanja na Bosforu, a "kanarincima" bi mogla da napravi globalan problem budući da su brojni klubovi prekinuli sve odnose s Fenerbahčeom kako ne bi bili umiješani u zakulisne radnje Sadetina.